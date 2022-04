One Piece: ecco quando ritorna l’anime con un nuovo episodio

One Piece sta dominando tutta la scena del mondo del manga attualmente, con lo scontro tra Rufy e Kaido che sta coinvolgendo tutto il fandom con novità incredibili, come la nuova trasformazione di Rufy.

Per quanto riguarda l’anime invece, ci sono delle novità importanti. Infatti tornerà con un nuovo episodio, il 1014, il 17 aprile 2022. In Italia l’episodio sarà disponibile su Crunchyroll. L’aggiornamento ci viene fornito direttamente dall’account Twitter OROJAPAN.

ONE PIECE anime will return with episode 1014 on April 17 , 2022 pic.twitter.com/5EtsS5wysP

