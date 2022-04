One Piece: svelata la forma dei Frutti del Diavolo di Katakuri e Kidd

One Piece: svelata la forma dei Frutti del Diavolo di Katakuri e Kidd

I Frutti del Diavolo in One Piece sono sicuramente tra gli aspetti più interessanti dell’intera saga e proprio per questo Eiichiro Oda ha dato un enorme spazio a questi particolari poteri. L’alone di mistero avvolge anche questi frutti visto e considerato che uno dei pochi svelati è stato proprio quello del protagonista.

Infatti la forma degli altri Frutti del Diavolo sono stati rivelati tramite databook e altri volumi speciali, supervisionati da Eiichiro Oda ovviamente. Proprio grazie a OP Magazine il mangaka sta dando spazio a questo aspetto interessante della sua saga rivelandone alcuni davvero assurdi.

Negli scorsi numeri del Magazine sono stati mostrati quelli di Yamato e Kaido, mentre ora scopriamo quelli di Katakuri e di Eustass Kid, in un nuovo speciale del Magazine, ovvero il numero 14.

Nell’immagine postata su Twitter da Scotch Informer vediamo in primis il Frutto magnetico di Kid, il Frutto Mag Mag, mentre nella seconda si vede il Frutto Mochi Mochi di Katakuri.

Il primo è nero con una sorta di “scossa” elettrica che gira tutto intorno mentre il secondo è completamente bianco e sembra avere un’escrescenza che funge quasi da base di appoggio.

Ecco la forma dei frutti dei due personaggi di One Piece:

شكل فاكهة كيد وكاتاكوري من المجلد 14 من مجلة One Piece. pic.twitter.com/qQM3mM0LLa — Scotch | سكوتش (@ScotchInformer) April 3, 2022

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.