One Piece svela un nuovo logo nostalgico per il 25° anniversario

One Piece nel corso del 2022 celebra il 25° anniversario della pubblicazione del primo capitolo, Romance Dawn, svelando un nuovo logo con protagonista Rufy e Shanks il Rosso.

Questo nuovo e singolare simbolo è stato creato per onorare il 25° anniversario della pubblicazione originale del famigerato manga di Eiichiro Oda, avvenuto nel lontano 22 Luglio del 1997 in Giappone.

Questo piccolo capolavoro rappresenta le sagome di un giovane Monkey D. Rufy insieme a quella del leggendario Shanks, ricreando l’iconico momento in cui il capitano diede a Rufy il suo iconico cappello di paglia, conducendolo sulla strada, o meglio per le acque, che avrebbero condotto il giovane pirata alla ricerca del tesoro.

[ONE PIECE NEWS Part 4]

July 22nd marks the 25th anniversary of the serialization of ONE PIECE in Japan!

We'll be revealing the commemorative logo right here!!

Let's journey together with this logo!

— ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) March 28, 2022