One Piece: Red, il nuovo lungometraggio dedicato alla saga di Eiichiro Oda, sta per debuttare in Giappone nel corso di questo 2022.

Insieme a Shanks ci sarà anche Rufy e la sua Ciurma, da come abbiamo ampiamente scoperto durante gli storyboard che sono stati pubblicati al riguardo. Oggi però, con il rilascio della nuova locandina promozionale le carte in tavola sono nuovamente cambiate.

Nel post condiviso da Scotch Informer nel suo tweet, possiamo notare un personaggio che indossa una divisa mai vista prima, insieme ad un cappotto con alcune cinghie e cerniere. Sul lato destro della maglia si nota un grosso teschio, mentre non si intravede invece alcuna mano destra, né altri dettagli che possono condurre ad una soluzione.

La dicitura della locandina è proprio “Chi è?” lasciando un ulteriore alone di mistero intorno al lungometraggio di One Piece: Red.

تصميم أحد شخصيات فيلم RED! سيعرض في 6 أغسطس! pic.twitter.com/GHX9jgdIcl — Scotch (@ScotchInformer) March 20, 2022

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto. Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.