One Piece: Rufy e Kaido combattono in una fan art dallo stile ancora più cartoonesco

One Piece ha uno stile di disegno ben definito da Eiichiro Oda nel corso del tempo, che fin dall’inizio ha sempre adottato una matita caricaturale ai suoi personaggi. Negli ultimi capitoli il power-up di Rufy ha permesso all’autore di mostrare un combattimento buffo e spassoso che nella serietà mantiene sempre un volto dilettevole e leggero.

L’incredibile trasformazione di Rufy, dovuta al Risveglio del suo Frutto del Diavolo lo hanno condotto a rompere la parete dei suoi limiti calcati fino a questo momento. Il corpo di Cappello di Paglia a quanto pare non obbedisce più alle regole del precedente potere, trascendendoli completamente.

Internet è completamente esploso nel corso delle settimane e lo scontro tra Kaido e Rufy ha regalato delle trovate artistiche assurde e singolari. Su Twitter sono state condivise delle immagini disegnate in stile cartoon old school, che molto probabilmente sono state ispirate dal videogioco Cuphead.

Una rivisitazione ancora più cartoonesca della battaglia che sta infiammando tutto il mondo, torna in uno stile moderno che allo stesso tempo richiama le vecchie glorie animate da cui Oda ha tratto ampiamente ispirazione.

Rufy su Reddit si trova anche in stile Topolino, ed è una cosa meravigliosa:

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.