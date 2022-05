One Piece: novità in arrivo per la serie live-action

A partire dal mese di giugno si terrà la Geeked Week (“la settimana da nerd“) di Netflix e come si poteva immaginare non poteva mancare la serie live-action di One Piece.

Tutti gli appassionati infatti potranno aspettarsi un aggiornamento sull’adattamento live-action di One Piece.

Questo nuovo progetto è stato girato in Sud Africa da un po’ di tempo. Quando la Geeked Week è stata annunciata per quest’anno, i fan hanno saputo che anche la serie lice-action avrebbe fatto parte della programmazione.

Ora sappiamo quando aspettarci il lancio di One Piece. Secondo Netflix, l’anteprima della serie Netflix sarà trasmessa il primo giorno, quindi la data a cui gli appassionati devono stare attenti e non dimenticare soprattutto è il 6 giugno.

Di seguito riportiamo l’aggiornamento di cui stiamo parlando, condiviso direttamente dalla pagina Twitter ufficiale NetflixGeeked:

are you ready to get Geeked? drop what you’re most excited to see in the comments 👇👇 #GeekedWeek pic.twitter.com/3RAheOnI5d — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 26, 2022

One Piece condividerà alcune novità speciali con i fan il primo giorno di questa settimana in arrivo il mese prossimo.

A questo punto, i fan non riescono ancora a immaginare cosa offrirà One Piece per l’evento. Però possiamo a questo punto immaginarci alcune anticipazioni, come trailer e altro ancora.

A questo punto, i fan sarebbero abbastanza felici di vedere come appare il cast di One Piece nei panni dei loro personaggi e di svelare alcune novità sul risultato delle riprese sulle quali tutto è ancora segreto.

Per quanto riguarda gli altri progetti in programma per la serie creata da Eiichiro Oda è un nuovo lungometraggio. Si intitola One Piece Film: Red e il suo debutto è previsto nei cinema giapponesi il 6 agosto 2022.

Riguardo l’uscita al di là del Giappone non si sa ancora nulla, ma a giugno ci saranno alcune novità anche legate strettamente al nuovo film. Questo vuole celebrare la trasmissione dell’episodio numero 1000 dell’adattamento animato della serie di Oda.

Il film si concentrerà sulla vita di Shanks che presenterà ai fan un nuovo personaggio. Questo è Uta ed è la figlia de “il Rosso” la quale ha un potere speciale legato alla voce. Non sappiamo se Rufy e Shanks si incontreranno in questo lungometraggio, tuttavia ci può essere la probabilità che accada.