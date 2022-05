One Piece: realizzato il cosplay più realistico di Yamato

Al momento il manga di One Piece sta per accompagnare tutti i lettori verso la fine dello scontro tra Rufy e Kaido. Di recente abbiamo riportato che quello della saga di Wano sia lo scontro più lungo in assoluto registrato in questi anni di serializzazione del manga.

Infatti basti prendere in considerazione solo lo scontro tra Rufy e Kaido. È durato molto considerando anche il fatto che Kaido sconfigge tre volte Cappello di Paglia. Solo dopo la terza riesce a reagire in maniera efficace e definitiva liberando il gear fifth.

Questo ha permesso a Cappello di Paglia di combattere alla pari contro l’avversario senza superare il suo potere. Tuttavia ora lo scontro sembra davvero finito. Infatti Kaido negli ultimi istanti dell’ultimo capitolo domanda al suo avversario cosa farebbe per cambiare il mondo. Rufy rispode giurando di creare un mondo in cui i suoi amici possano mangiare tutto ciò che vogliono.

Ora ricordiamo che in questo arco narrativo la figlia di Kaido, Yamato, ha svolto un ruolo importante. La figlia dell’imperatore ha mostrato di essere contraria alla tirannia del padre e i fan hanno scoperto che lei ha incontrato l’amato Ace.

Yamato ha colpito moltissimo i fan della serie al punto da portarla nella vita reale attraverso il cosplay più realistico del personaggio.

Infatti di seguito riportiamo il cosplay della figlia di Kaido realizzato da geordiehollyxo, una cosplayer professionista, che è presente direttamente sulla sua pagina Instagram:

Il punto focale di questo cosplay è la parrucca di Yamato, infatti la parrucca bianco-blu sembra uscito direttamente dall’anime. Adornato con le corna ricurve, Yamato sta sfoggiando un trucco per gli occhi drammatico, e il resto vestito è assolutamente fedele al personaggio di Oda.

Ricordiamo che la serie animata di One Piece ha ripreso regolarmente e tutti gli episodi sono disponibili su Crunchyroll sottotitolati in italiano. Per poter usufruire dei servizi di Crunchyroll sarà necessario creare un abbonamento.