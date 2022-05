One Piece: guarda l’anticipazione dell’episodio 1018

L’adattamento anime di One Piece ha finalmente ripreso con le trasmissioni dei suoi episodi dopo l’attacco hacker che ha colpito Toei Animation costringendo l’azienda a sospendere la sua programmazione.

Fortunatamente tutto si è risolto e l’adattamento animato è tornato facendo un’impressione assolutamente positiva e sbalorditiva tra i fan. Infatti moltissimi lo considerano il migliore mai trasmesso.

Dopo gli episodi 1016 nel 1017 ha ufficialmente avuto inizio la lotta contro i due Imperatori. In questo episodio si rivela anche quanto sia ampio il divario di forza tra le due parti. Rufy e gli altri scatenano tutte le energie e abilità di cui dispongono, ma i due imperatori sono sempre più stimolati dall’idea del combattimento.

Infatti moltissime scene che hanno avuto luogo nell’episodio 1017 dimostrano il tipo di lotta che si sta generando e anche il livello dei combattimenti.

Gli scontri contro i due imperatori sono destinati a continuare per un po’, stando anche a quanto accade nel manga.

Ma cosa accadrà di nuovo nell’episodio successivo? Guarda l’anteprima dell’episodio 1018 della serie, come riporta la pagina Twitter di Orojapan1:

L’episodio 1018 di One Piece si intitola “La risata di Kaido! Gli Imperatori del Mare contro la Nuova Generazione!“.

E come suggerisce il titolo, la lotta tra le due parti si scatenerà sul serio, perché mentre Rufy e gli altri pirati coinvolti hanno dato il via ai loro attacchi. questi in realtà solo Kaido ha risposto, al contrario di Big Mom. Ma ora anche lei prenderà parte allo scontro, e questo significa che sarà una lotta ancora più dura da superare per Rufy e gli altri.

L’anteprima suggerisce anche che tutti gli appassionati riceveranno alcuni aggiornamenti sullo svolgimento di tutti gli altri combattimenti sulla Skull Dome. Nel frattempo Rufy si sta concentrando su Kaido e Big Mom, quindi questo significa che ci sono ancora più cose da tenere a mente mentre i combattimenti continuano ad aumentare il loro ritmo e intensità.