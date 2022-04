One Piece: come hanno reagito i fan all’episodio 1015?

One Piece ha appena lanciato una sfida all’intera industria degli anime. Dopo più di vent’anni di trasmissione, l’adattamento anime del manga di Eiichiro Oda ha dovuto affrontare critiche per essere troppo compiacente o mal fatto.

Molte di queste critiche sono state trasformate in punti di forza durante la saga di Wano. Questa settimana One Piece ha probabilmente ricordato al fandom di cosa è capace con l’uscita dell’episodio 1015.

Come si può vedere di seguito, il nuovo episodio di One Piece è assolutamente da vedere, che vi piaccia o meno la serie.

Dall’inizio alla fine, l’episodio accompagna i fan con un altro ritmo dell’azione.

Megumi Ishitani ha portato il suo talento disumano al culmine con la sua arte in questo episodio. Perfino chi non appoggia molto l’anime ammette che One Piece ha pubblicato uno degli episodi meglio animati dell’anime fino ad oggi.

Ovviamente, Ishitani e il team aiutano ad aggiungere alcuni contenuti originali all’episodio 1015 di One Piece.

Il suo flashback con Yamato e Ace passerà alla storia, e questo è un dato di fatto.

La scrittura dell’anime è perfettamente sincera in questa nuova versione, e quando Rufy si lancia in battaglia, il palcoscenico è pronto per un trattamento davvero speciale.

A questo punto, tutti gli utenti ammettono di non avere nulla da criticare del nuovo episodio, e gli amanti di Sakuga stanno ufficialmente riprendendo le loro suppliche di avere Ishitani per supervisionare un loro anime.

Ci si chiede dunque come hanno reagito gli appassionati all’episodio in questione. Di seguito condividiamo qualche esempio in modo da spingere chiunque a guardarlo.

Uno degli insider più attivi del mondo di One Piece, newworldartur, ha condiviso un suo pensiero. Non si concentra solo su Wano ma anche sul personaggio Yamato, figlia di Kaido che si misura con Ace.

This type of direction shouldn't be possible, that last section was absolutely SURREAL. I legitimately have no idea how Ishitani and the team manage to pull this off pic.twitter.com/OFTGFUrEUr — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 24, 2022

Yamato is too precious pic.twitter.com/myULwUuHLY — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 24, 2022

La scena che ha di sicuro mandato tutti gli appassionati su di giri è quella che mostra Rufy colpire e mettere in ginocchio Kaido! Tutto il potere, coraggio, follia e comportamento impulsivo di Rufy vengono fuori. Su Twitter decimo10times si unisce ad elogiare l’episodio riferendosi in particolare a quanto appena descritto: