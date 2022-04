One Piece domina la top 10 delle serie anime più ricercate del 2022

Tra gli adattamenti anime che diventano sempre più popolari ogni anno, One Piece occupa la posizione più alta.

Questo lo permette non solo la fama e il grande flusso di appassionati della serie. In particolar modo sono gli anime a permette alle vendite dei manga di salire alle stelle.

Tra le serie principali come One Piece, Demon Slayer e L’Attacco dei Giganti che aiutano a guidare la carica, è arrivato un nuovo elenco delle prime dieci serie anime più cercate del 2022.

Inutile dire che il 2022 sarà un anno importante nel mondo degli anime.

Sebbene gli anime siano una parte importante della cultura giapponese da sempre, ormai stanno continuando a crescere e ad espandersi a macchia d’olio in tutto il mondo.

Internet svolge una parte assolutamente fondamentale. Infatti consente ai fan degli anime di guardare nuove serie televisive, leggere nuovi manga e avventurarsi in un territorio che altrimenti non sarebbero in grado di vivere.

L‘elenco attuale tiene conto degli anime più cercati della prima parte di quest’anno, quindi questo elenco è sicuramente soggetto a modifiche per i restanti mesi del 2022.

Di seguito riportiamo una lista in ordine crescente che elenca la top ten degli anime più ricercati e visti del 2022:

One Piece Demon Slayer L’Attacco dei Giganti Boruto: Naruto Next Generations My Dress-up darling Detective Conan Ranking of Kings World’s End Harem Arifureta: From Commonplace to World’s Strongest The Case Study of Vanitas

Dalla lista si evince che primeggia ancora l’opera del maestro Eiichiro Oda che nonostante tanti anni di serializzazione continua ad essere intramontabile. Sicuramente portandosi dietro i fan che seguono la serie da quando erano adolescenti e che sono cresciuti leggendo le avventure di Rufy, One Piece ha una marcia in più.

Questo non toglie assolutamente nulla ai due che lo seguono. Demon Slayer ha battuto qualsiasi record inaspettatamente soprattutto da quando la serie anime ha fatto il suo debutto, mentre L’Attacco dei Giganti ha avuto un successo incredibile.

In Italia questi tre anime sono assolutamente seguiti e amati tanto da suscitare molto entusiasmo tra gli appassionati.