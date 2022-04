One Piece: guarda il ristorante Baratie nel live-action!

One Piece è il manga che ha maggiormente influenzato tantissimi nuovi manga e quindi tantissimi mangaka che sognano di raggiungere il successo di Eiichiro Oda.

Il maestro ha infranto qualsiasi record esistente, a cominciare dal periodo di attività della serie che continua a dominare le classifiche nonostante tantissimi altri manga pubblicati settimanalmente su Jump.

Il manga di Eiichiro Oda al momento sta raccontando la vicenda della lotta tra l’imperatore Kaido e Rufy, il quale non ha mai combattuto allo stesso livello, infatti è stato sconfitto sempre.

Tuttavia, e proprio quando Kaido credeva di averlo messo KO definitivamente, risveglia una nuova trasformazione, ossia il Gear Fifth.

Ricordiamo che One Piece si sta occupando di altri progetti estremamente importanti e interessanti per i quali fan non stanno nella pelle. Da un lato in uscita per quest’estate, ci sarà One Piece Film: Red.

Dall’altro è in produzione la serie live-action ispirata al franchise di Oda su Netflix. Proprio parlando di live-actions, oggi mostriamo agli appassionati l’esistenza del famoso ristorante Baratie dove lavorava Sanji nel live-action!

L’utente newworldartur, l’insider che già diverse volte ha rilasciato notizie e aggiornamenti legati al mondo di Cappello di Paglia, ha pubblicato sul suo account Twitter il ristorante.

Di seguito mostriamo le immagini di quelle saranno la location molto probabilmente del live-action in arrivo su Netflix:

Live action Baratie from the side pic.twitter.com/Ami1oLFUtw — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 20, 2022

One Piece Live Action locations side by side pic.twitter.com/rtKhYWZfA9 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 20, 2022

C’è da dire che il risultato è sbalorditivo ed è estremamente fedele al manga! Infatti si possono anche guardare la Going Merry, la prima imbarcazione dei cappelli di paglia e della Red Force, di Shanks.

Ricordiamo che il live-action è ispirato al manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.