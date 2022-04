One Piece: guarda lo scontro tra Rufy e Kaido in stile Cuphead

La guerra per Wano continua sia nell’anime che nel manga di One Piece e Rufy ha recentemente sbloccato e risvegliato il Gear Fifth.

In questo modo ha creato uno scontro diverso rispetto a quello iniziale portando cappello di Paglia allo stesso livello di Kaido.

Oggi proponiamo la ricreazione dello scontro da parte di un appassionato della serie. Ha ricreato la battaglia tra i due personaggi nello stile di Cuphead. Si parla del videogioco con personaggi del calibro di Cuphead e Mugman, il cui stile di animazione che risale ai primi anni del 1900.

Con l’ultima trasformazione di Rufy, il capitano dei Cappelli di Paglia si è trasformato in un cartone animato umano, apparentemente in grado di cambiare le sue dimensioni in tutto ciò che vuole. È anche in grado di trasformare l’ambiente intorno a lui per avere la sostanza della gomma.

Rufy deve ancora ottenere una vittoria definitiva contro Kaido, avendo perso ogni volta che ha messo alla prova il suo potere contro il pirata drago. Sembra che questo combattimento finale con la sua nuova forma potrebbe finalmente procurargli una vittoria.

Cuphead sembra avere uno stile in linea con Gear Fifth di Rufy, rendendo sicuramente l’animazione perfetta.

Un utente di Reddit ha condiviso l’animazione che vede Rufy con il Gear Fifth, sconfiggere Kaido trasformato in drago. La Guerra per Wano continua e il destino della nazione è in bilico:

Di recente, l’adattamento anime di One Piece ha avuto dei problemi a causa dell’attacco hacker di Toei Animation. La società responsabile della serie che ha dovuto ritardare la serie.

Anche Dragon Ball Super: Super Hero e altre serie hanno subito le conseguenze di questo attacco. Tuttavia sembra che i principali titoli anime stiano lentamente facendo il loro ritorno e la battaglia animata tra Rufy e Kaido è destinata a continuare.