One Piece: annunciata la scomparsa della doppiatrice Minori Matsushima

Il fandom di One Piece piange una perdita all’interno della famiglia dell’anime. Un nuovo rapporto dal Giappone ha confermato che Minori Matsushima, l’attrice che doppiava il vice ammiraglio Tsuru, è morta. Aveva 81 anni.

La notizia arriva da Aoni Production, l’agenzia di talenti che gestiva Matsushima. L’attrice è morta l’8 aprile dopo una difficile battaglia contro un cancro al pancreas.

Per chi non conosceva il nome di Matsushima, era conosciuta nei circoli shonen per il suo lavoro in One Piece come una venerata marine.

La star ha anche lavorato su Dororo nella prima serie anime della serie. Matsushima ha anche doppiato Meat-kun in Kinnikuman e Little Lulu nella loro serie.

Nata nel dicembre 1940, Matsushima ha iniziato la sua carriera nella recitazione vocale nel 1963. Ha iniziato la sua carriera negli anime con Mazinger Z prima di passare ad altri progetti di ogni genere.

Da Ranma 1/2 a Honey Honey, Matsushima è stata una voce ben nota nell’industria degli anime per decenni e il suo talento mancherà moltissimo all’industria.

Principalmente sarà ricordata per aver doppiato Tsuru, il vice ammiraglio della marina del mondo creato da Eiichiro Oda. Tsuru è talmente forte da incutere timore in un individuo del calibro Do Flamingo prima che quest’ultimo diventasse membro della Flotta dei sette, dato che il pirata è fuggito spesso quando l’ha incrociata nel mare settentrionale.

Il suo personaggio ha mangiato il frutto del diavolo Wash Wash di tipo Paramisha, che le consente di “lavare ed appendere” uomini come fossero panni. In tal modo essi sono resi incapaci di combattere e la loro coscienza viene ripulita.

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il primo pubblicato il 24 dicembre. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.