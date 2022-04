One Piece: la Thousand Sunny e la Red Force completamente in rosso

One Piece Film: Red è un film d’azione e avventura fantasy anime giapponese in uscita diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation.

È il quindicesimo lungometraggio della serie di film di One Piece, basato sull’omonimo manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, e annunciato per la prima volta il 21 novembre 2021 in commemorazione dell’uscita dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece.

L’uscita è prevista per il 6 agosto 2022.

Il film negli ultimi giorni ha dominato in quanto molti nuovi aggiornamenti sono giunti. Primo fra tutti il nuovo trailer dove Shanks è sotto i riflettori, ma soprattutto il nuovo personaggio Uta, ossia sua figlia. L’impatto tra i fan è stato notevole, nessuno poteva mai immaginarsi una relazione così stretta per il Rosso.

Oltre al trailer che si può vedere cliccando qui, le novità non sono finite.

Uno degli insider che più volte ha dimostrato di rilasciare aggiornamenti attendibili, newwolrdartur, ha pubblicato un aggiornamento legato al film.

Per festeggiare l’uscita del film saranno rilasciate le navi della ciurma di Cappello di Paglia, la Thousand Sunny, e della ciurma del Rosso, la Red Force completamente in rosso.

Di seguito ecco quello di cui si sta parlando:

Completely red versions of the Thousand Sunny and Red Force will be released to celebrate One Piece Film: RED! pic.twitter.com/13xfk4HJ8n — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 13, 2022

Di sicuro questi modellini sono bellissimi e magari più in aventi sapremo più dettagli circa la possibilità di acquistarli. Di fatto diciamo questo poiché per pubblicizzare il film e coinvolgere ancora di più gli appassionati, entrarà con probabilità a far parte del merchandising.