One Piece: Red – Svelato il design definitivo di Shanks il Rosso

Finalmente One Piece Red ha rilasciato il nuovo trailer riguardante il lungometraggio in uscita in estate, che vedrà tra i personaggi principali Shanks il Rosso. L’Imperatore, apparso raramente nel manga, arriva con un arco narrativo dedicato.

La clip in questione ha rivelato un suo grande segreto: il pirata ha una figlia di nome Uta, una ragazza dai capelli rossi proprio come i suoi, così da non lasciar molti dubbi al riguardo della sua paternità.

Il character design di Shanks a colori in ONE PIECE: RED è stato finalmente rivelato, e abbiamo anche una versione ufficiale a colori.

Il design scelto dalla produzione è classico, infatti il pirata si presenta con una camicia bianca lasciata quasi completamente aperta, un mantello e un pantalone a sfondo rosso ma con alcuni disegni stampati sulla superfice.

L’Imperatore non ha il cappello di paglia quindi sicuramente in design in calce sarà usato per le sequenze presenti e non passate.