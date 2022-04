One Piece Film: Red: svelato un personaggio inedito per il film

One Piece ultimatamente ha diversi progetti in sviluppo e sta catturando l’attenzione di tutti gli appassionati con le vicende che prendono luogo nel manga ma non solo.

Infatti un nuovo lungometraggio è previsto quest’anno durante l’estate e visto che si sta lentamente avvicinando ci sono alcune novità molto interessanti!

Di fatto mercoledì il canale ufficiale Youtube di One Piece ha pubblicato il nuovo trailer del film in cui maggiore spazio è stato dedicato a Uta e Shanks. Il trailer ha confermato ancora di più la centralità del Rosso nel film. Tuttavia il logo caratterizzato da quella che ricorda la cicatrice del pirata e il fatto che il film si chiami “Red” non sorprende tantissimo.

Adesso però abbiamo un nuovo aggiornamento da dare! Un nuovo personaggio sarà presente nel film e si chiama Gordon!

L’account Twitter WSJ_manga ha riportato il character design del personaggio visibile di seguito:

Attualmente non si sa quale ruolo svolgerà nel film ma manca ormai poco per scoprirlo.

L’insider che ha fornito il character design del nuovo personaggio ha anche pubblicato quelli di Shanks e di Uta che sono visibili di seguito:

Questi nuovi bellissimi character design si aggiungono a quelli già pubblicati di tutti i componenti della ciurma di Cappello di Paglia. Oda per quelli ha realizzato con un look piuttosto aggressivo.

Ricordiamo che si tratta di un film d’azione e avventura fantasy anime giapponese in uscita diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation.

È il quindicesimo lungometraggio della serie di film di One Piece, basato sull’omonimo manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

Annunciato per la prima volta il 21 novembre 2021 in seguito alla trasmissione dell’episodio, vuole commemorare l’uscita dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece.

Shinji Shimizu, uno staff di Toei Animation e produttore dell’anime di One Piece, sostiene che questo è l’unico film in cui Eiichiro Oda ha partecipato attivamente di più.