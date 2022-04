One Piece Film: Red: guarda il design di Nico Robin a colori

One Piece Film: Red è uno degli ultimi progetti in lavorazione del franchise di One Piece. Di fatto ultimamente la serie di Eiichiro Oda sta cavalcando l’onda sotto tutti i punti di vista.

Nel manga lo scontro tra Rufy e Kaido sta diventando sempre più incandescente poiché Rufy ha risvegliato la vera natura del Frutto del Diavolo con il Gear Fifth.

Dal punto di vista dell’anime, dopo l’attacco hacker ai danni della Toei Animation, sta tornando con un nuovo episodio che riprenderà dalla conversazione avuta tra Yamato e Ace.

Inoltre oltre a Red, è in fase di sviluppo una serie live-action di One Piece di Netflix di cui non sappiamo ancora la data di uscita. Tuttavia conosciamo diversi nomi di attori che prenderanno parte al cast. Le riprese inoltre sono iniziate.

Negli ultimi giorni diversi aggiornamenti si sono intensificati dopo i primi character design di tutti i componenti della ciurma di Rufy. In seguito sono stati rilasciati alcuni di questi sketch, completi e soprattutto a colori.

I primi a essere pubblicati sono quelli di Rufy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper e ora ecco Nico Robin!

L’account Twitter newworldartur ha pubblicato il design di Nico Robin a colori visibile di seguito:

Robin's second outfit in One Piece Film: RED! "Could it be that this music score hides a secret meaning?" pic.twitter.com/pRl26Zzfan — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 9, 2022

Ricordiamo che è un film d’azione e avventura fantasy anime giapponese in uscita diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation.

È il quindicesimo lungometraggio della serie di film di One Piece, basato sull’omonimo manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

Il film dovrebbe concentrare la sua narrazione su Shanks il Rosso e questo indizio ci viene dato sia dal titolo che dal logo del film. La “D” infatti presenta tre graffi che ricordano la cicatrice sul volto del pirata.

Annunciato per la prima volta il 21 novembre 2021, nasce per commemorare dell’uscita dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece. Dopo la trasmissione dell’episodio, un teaser trailer e un poster sono stati rilasciati il 21 novembre 2021.

L’uscita è prevista per il 6 agosto 2022.