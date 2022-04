One Piece: Rufy ha la meglio su…

Dopo il capitolo 1044 di One Piece, che ha segnato l’inizio di quella che dovrebbe essere una svolta della battaglia tra Rufy e Kaido, sarebbe difficile concordare con tutti gli appassionati dicendo che questo non sia stato un punto di svolta nella lunga storia di Rufy.

Cappello di Paglia ha sbloccato il Gear Fifth che gli ha concesso alcune nuove abilità.

Il capitolo successivo, il 1045, mostra Rufy nella sua forma attuale avere la meglio su Kaido come mai nessuno era riuscito a fare prima.

I nuovi poteri di Rufy arrivano in seguito alla grande rivelazione che il Frutto del Diavolo che ha mangiato da bambino era della varietà Zoo Zoo.

Questo ha creato seri problemi per Kaido quando Rufy è sfrecciato nella bocca del drago e ha iniziato a espandersi e prendere a pugni il corpo del capitano dei Pirati Bestia dall’interno.

Cambiando la sua forma per diventare delle dimensioni di come Kaido, Rufy è stato in grado di fare l’impensabile. Infatti ha usato la forma del drago di Kaido come una corda per saltare, mettendo il cattivo in una situazione piuttosto compromettente.

Sbalordito dai nuovi poteri di Rufy, Kaido ha tentato di fare chiarezza su ciò che sta accadendo con un monologo interno:

“Cosa significa tutto questo? Diventa tutto bianco, usa il colore dell’armamento del Re Supremo e può trasferire il suo potere ad altre cose? Non ho mai visto un combattimento a ruota libera prima!”

Proprio alla fine dei suoi pensieri, Kaido riceve un fortissimo pugno dritto in faccia da Rufy, facendolo cadere a terra. Questo potrebbe essere il colpo per concludere la loro battaglia dinamica.

Tuttavia, Rufy pare essere a secco di energie dopo aver usufruito di questa nuova trasformazione. Infatti si vede il suo corpo assumere un aspetto anziano quando ha ripreso fiato.

Di conseguenza questa battaglia potrebbe essere tutt’altro che finita, perché per battere Kaido ci vuole ancora di più.