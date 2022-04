One Piece Film: Red: arriva anche il design di Chopper a colori

One Piece Film: Red è uno dei progetti che sono previsti per quest’anno. Di fatto si parla di un film che vedere Eiichiro Oda coinvolto al punto da conoscere alcuni dettagli sul film da lui richiesti.

Il suo punto di partenza si concentra nel dare uno spazio importante ad un personaggio femminile infatti recentemente è stato annunciato un nuovo personaggio mai visto prima.

Inoltre One Piece Film: Red darà molto spazio a Shanks il Rosso. O meglio questo è quello che ci si aspetta dato che sul solo del film ci sono tre segni che ricordano la cicatrice del pirata e inoltre il titolo richiama il suo nome.

Di recente tra gli aggiornamenti legati al film, abbiamo visto i nuovi character design di tutta la ciurma dei pirati di Cappello di Paglia. Nei giorni precedenti questi sketch sono stati completati e colorati.

In questo modo abbiamo potuto vedere nel dettaglio il look dei personaggi in vista del nuovo film.

Oggi, per gentile concessione dell’account Twitter OP_FILMRED, possiamo mostrare il design completo del dottore della ciurma, Chopper:

La renna del gruppo di Rufy si aggiunge a tutti gli altri design completi di Rufy, Zoro, Nami, Sanji e Usopp annunciati nei giorni precedenti.

All’appello mancano Nico Robin, Franky, Brook e Jimbe e visto il poco distacco temporale che ha separato gli sketch a colori già usciti, ci aspettiamo di fornire ulteriori informazioni sugli altri rimanenti al più presto.

Si tratta di un film d’azione-avventura anime fantasy giapponese in uscita diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation.

È il quindicesimo lungometraggio della serie di film di One Piece, basato sull’omonimo manga scritto e illustrato da Eiichiro Oda. Il suo annuncio avviene per la prima volta il 21 novembre 2021, in commemorazione dell’uscita dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece.

L’uscita è prevista per il 6 agosto 2022.