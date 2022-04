One Piece: Red - Ecco tutti i Mugiwara riuniti nell'ultima illustrazione del film

One Piece ha una attenzione mediatica assidua verso il manga, che sta concludendo l’incredibile saga di Wano iniziata qualche anno fa da Oda ovviamente.

Mentre tutto il mondo è fermo sui capitoli del manga, le news riguardanti il lungometraggio di prossima uscita fanno capolino e successivamente al rilascio delle illustrazioni dei singoli personaggi, finalmente possiamo ammirare i character design di tutti i protagonisti, che tramite una nuova immagine si sono tutti riuniti.

L’enorme mole di informazioni intorno al film, hanno condotto ai fan ad elaborare già numerose ipotesi, sia al riguardo della presenza e dell’importanza di Shanks all’interno della pellicola, sia riguardo l’identità della figura femminile apparsa sulla key visual ufficiale, rilasciata qualche giorno fa.

Sicuramente i protagonisti sono i Mugiwara (insieme ad altri ovviamente) che si mostrano in tutta la loro fierezza in questa meravigliosa illustrazione, già introdotta nelle righe antecedenti.

La Ciurma di Cappello di Paglia si presenta in un outfit particolare: microfoni, vestiti sgargianti, e giacche, come quella indossata da Jinbe, che ricorda lo stile inconfondibile del leggendario Elvis Presley, insieme al singolare e al bizzarro design di Usop che richiama alcuni elementi caratteristici del gruppo statunitense Kiss.

Un’illustrazione che ricorda le vecchie glorie del Rock che molto probabilmente mostra dei design e degli outfit che saranno presenti nella parte introduttiva del film, anche se le risposte arriveranno solamente una volta visionato il lungometraggio.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.