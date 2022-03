In One Piece 1044 gli sconvolgenti eventi mostrati stanno facendo discutere animatamente la community, che non vede l’ora di leggere i capitoli successivi per vedere come finirà lo scontro tra Rufy e Kaido.

A tal proposito il pubblico si sta chiedendo se questo nuovo power-up di Rufy sarà presente nel film ONE PIECE: RED, il nuovo lungometraggio di prossima uscita in estate 2022.

L’impattante rivelazione del Gear Fifth in effetti potrebbe ricevere delle scene dedicate all’interno del film, sulla scia di quelli precedenti, ovvero ONE PIECE Gold e Stampede dove Cappello di Paglia ha sfoggiato rispettivamente la forma Gear Fourth Boundman e Snakeman.

Nonostante tutto, la seconda ipotesi conduce al fatto che le due forme del Gear Fourth siano apparse nei film dopo avere fatto il loro debutto nell’anime e quindi proprio per questo potrebbe esserci anche la possibilità di non vedere la nuova forma di Rufy in ONE PIECE: RED.

One Piece 1045 uscirà domenica 3 aprile su Manga Plus.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.