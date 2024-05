Jujutsu Kaisen 259: un personaggio chiave esce di scena!

Jujutsu Kaisen è una delle serie shonen più amate e seguite del momento e le ragioni sono molteplici. Il manga scritto e disegnato da Gege Akutami infatti, ha abituato i lettori appassionati a tanti epici cliffhanger e a rivelazioni inaspettate. Ma Jujutsu Kaisen ha anche lasciato spesso i fan senza fiato con le morti di personaggi molto importanti. E questa verità può manifestarsi più e più volte poiché il mangaka non ha sicuramente paura di sacrificare i propri personaggi, anche quelli di rilievo. E questa settimana, il capitolo 259 del manga di Jujutsu Kaisen si è concluso con un’altra morte devastante.

I capitoli più recenti di Jujutsu Kaisen hanno dato continuità alla lotta tra Sukuna e Yuji, con i due personaggi che non si risparmiano. Da questo scontro sono in ballo il destino di Megumi e del mondo, e Yuji si è ritrovato a contrastare Sukuna più e più volte. Ma il capitolo 259 ha riportato un aggiornamento inaspettato. Infatti la Fiamma Divina di Sukuna indirizzata a Yuji ha visto l’intervento eroico di Choso che ha fatto scudo a suo fratello per salvarlo, pagando però con la sua vita.

Quindi Choso ha sacrificato la sua vita per salvare Yuji, con il fratello maggiore che ha detto addio a Yuji in una scena emozionante. Mentre Choso stava svanendo nel fuoco di Sukuna, riesce a parlare con Yuji. Quest’ultimo, che era ovviamente sconvolto, riesce solo ad ascoltare le parole di Choso con le quali gli trasmetteva il suo amore. “Mi dispiace, non sono stato un buon insegnante. Sono più un tipo istintivo” ha detto prima di ringraziarlo per essere il suo fratellino.

Una volta terminato l’attacco di Sukuna, Choso è pressocché cenere e Yuji si ritrova da solo sul campo di battaglia, o almeno questo era quello che sembrava. Infatti poco dopo il migliore amico di Yuji scende in campo nelle pagine finale del capitolo 259 per dargli manforte. Il personaggio in questione è Aoi Todo e quindi pare proprio che i due combatteranno insieme contro Sukuna.

Fonte – Comicbook