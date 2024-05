L’Attacco dei Giganti: Isayama racconta la sua vita dopo la fine del manga

L’Attacco dei Giganti è stato serializzato per 12 anni, con il mangaka Hajime Isayama che ha dato anima e corpo nel raccontare la storia di Eren Jeger e del mondo dei giganti. Ricordiamo che il manga in questione ha debuttato nel 2009 ottenendo un rapido successo e, nel corso degli anni, il franchise si è trasformato in un fenomeno globale. Ora che il manga si è concluso, come anche l’adattamento anime, Isayama è tornato a parlare raccontando la sua vita dopo L’Attacco dei Giganti.

Recentemente, ha raccontato la sua vita post-manga in una recente intervista per Attack on Titan: Fly, l’ultimo artbook della serie. In questa occasione Isayama ha rivelato di sentirsi molto più dello stile di vita attuale, ma già tutto era iniziato dopo il suo matrimonio nel 2018. E ora la sua aspettativa di vita è ulteriormente migliorata perché non è più così stressato.

“Ultimamente ho potuto avere un po’ più di tempo per me stesso. Prima di sposarmi vivevo come un recluso, chiudendomi nella mia stanza a lavorare giorno e notte su L’Attacco dei Giganti. Ma dopo il matrimonio, ho cambiato stile di vita, svegliandomi la mattina e andando a letto la sera. Ora conduco una vita a ritmo umano. Ora posso controllare la nutrizione attraverso il cibo e la mia aspettativa di vita è probabilmente aumentata di 10 o 20 anni” racconta Isayama. Inoltre aggiunge che continua a leggere manga, in particolare storie di isekai.

Mentre Isayama si riprende da un decennio di intenso lavoro, trova comunque nuovi stimoli. Infatti, recentemente abbiamo parlato di un progetto speciale che lo vede coinvolto con Yuki Kaji, il doppiatore che interpreta Eren. I due stanno lavorando ad una serie intitolata Soyogi Fractal, un manga ispirato alla recitazione vocale, e Isayama lavorerà come supervisore. Infatti presto si terrà un concorso per trovare un mangaka che si occuperà dei disegni.

Isayama si è dimostrato coerente con le dichiarazioni di qualche anno fa, in cui chiudeva ogni spiraglio di un suo ritorno con una nuova serie manga o un sequel de L’Attacco dei Giganti. Tuttavia ha recentemente disegnato uno speciale one-shot su Levi.

