Hajime Isayama lavorerà ad un nuovo manga: Soyogi Fractal

L’Attacco dei Giganti è sicuramente la serie che ha consacrato il successo di Hajime Isayama. Nonostante le vicende di Eren Jaeger si siano conclude, il mangaka si sta decisamente tenendo occupato. Sono passati un paio d’anni da quando Hajime Isayama ha concluso il suo manga di successo e, l’anno scorso, la serie shonen sui Giganti ha messo la parola fine anche nell’adattamento anime. Dopo un meritato riposo, Isayama è tornato ufficialmente al lavoro e possiamo rivelare subito il nome del nuovo progetto e riportare le prime bozze dei personaggi.

Si intitolerà Soyogi Fractal e ricordiamo che Isayama aveva annunciato il suo ultimo progetto in collaborazione con Yuki Kaji, il doppiatore di Eren Yeager. La coppia lavorerà quindi su un manga one-shot chiamato Soyogi Fractal, ideato da Kaji alla luce della sua carriera di doppiatore. Quest’anno segna il 20° anniversario da quando l’attore ha iniziato in questo settore e ha collaborato con Isayama per dare vita a questo progetto.

A seguire riportiamo i primi aggiornamenti che ufficializzano il nuovo progetto che coinvolge il mangaka con il doppiatore del protagonista de L’Attacco dei Giganti.

New draft drawn by Hajime Isayama of how this upcoming one-shot will look like 📚

REMINDER

Isayama will be in charge of the story, not the drawing 📌

New information coming soon ⚠️ https://t.co/mcBd8k2QyH pic.twitter.com/2Oze56gLc8

— Attack On Fans (@AttackOnFans) April 3, 2024