Attack on Titan ha chiuso la sua incredibile corsa all’inizio del mese di novembre e dopo una grande commozione generale per l’ottimo lavoro di MAPPA e Isayama, nel 2024 il franchise non morirà e tornerà nelle librerie con un’edizione singolare di Attack on Titan, contenente molti dettagli e retroscena sulla nota opera, e come se non bastasse all’interno ci sarà anche una backstory dedicata alla vita dell’iconico personaggio di Levi.

Da come vediamo su Comic Book e un post Twitter dedicato, i nostri protagonisti si presentano in una nuova e interessante illustrazione, volti a festeggiare le festività natalizie, quindi praticamente li ammiriamo in una veste inedita se ci pensiamo. La minaccia dei Giganti ha sempre tenuto sulle spine i nostri personaggi e questi ultimi hanno avuto davvero pochi momenti sereni nel corso di questo periodo e quindi vederli nella “veste” in questione è un evento abbastanza singolare.

L’illustrazione in questione rappresenta il Titano Colossale di Bertholdt, Eren, Mikasa, Hange, Erwin e Levi in un’ambientazione vacanziera, quasi come se si fossero tutti riappacificati per tornare a una vita normale insomma, anche se come sappiamo tale evento è solamente un sogno all’interno di un ambiente ostico come quello di Attack on Titan.

Effettivamente vedere il Gigante con un cappello di Natale è senza dubbio singolare come evento, anche se come accennato l’allegria può essere al centro della fantasia, andando poi a considerare il mondo disegnato da Hajime Isayama. La stagione finale e l’ultima puntata dell’anime sono disponibili su Crunchyroll, mentre il manga è edito in Italia dalla Planet Manga.

Nel 2024 arriverà “Attack on Titan: Fly” dicevamo, che offrirà al pubblico la possibilità di esplorare al meglio il drammatico mondo di Isayama e come se non bastasse ci sarà anche una piccola storia inedita.

