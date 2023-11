Attack on Titan ha chiuso la sua corsa anche all’interno dell’anime e in quel frangente Eren è rimasto nella sua forma da Gigante Fondatore per quasi tutte e due le puntate finali, governando la terribile Marcia dei Colossali volta allo sterminio dell’umanità. Sembra però, che nelle fasi finali Eren si sia mostrato a Mikasa e gli altri in una forma ibrida, fondendo il Titano Fondatore ai Giganti classici, o meglio quelli di attacco presenti della serie, creando questo “Doomsday Titan”.

A tal proposito su Reddit è stata condivisa una scheda inerente proprio a questa forma, descrivendo il come questo Titano poteva effettivamente esistere: “Il Doomsday Titan ha perso il suo corpo e ora è diventato nuovamente un Titano D’Attacco, mantenendo la sua forma precedente. Si dice abbia le capacità di questo genere di Giganti e anche il Sangue Reale del Gigante Fondatore, quindi tale forma mantiene anche le abilità che permettono di comandare la “Rumbling”.

Nonostante questa forma altamente potente, Mikasa riesce a penetrare la sua difesa, tagliando di netto la testa dal corpo di Eren, come sappiamo presente, vivo e vegeto all’interno del Titano in questione. Purtroppo prima di questo punto Eren con la sua marcia ha devastato l’80% della popolazione, salvandone solamente una manciata poiché il genocidio è stato fermato con la sua morte avvenuta per mano della sua migliore amica.

Attack on Titan: nuovi dettagli su Eren e il “Doomsday Titan”

Nonostante la minaccia sembra essere stata debellata, nella scena post-credit Isayama ha lasciato una particolare sensazione nel corpo dei nostri protagonisti e anche degli spettatori, ponendo come teoria una futura nuova invasione da parte di un nuovo gruppo di Giganti: sarà veramente così? Al momento non sappiamo nulla di un sequel ma ci sarà uno spin-off incentrato sulla figura di Levi in un volume speciale in uscita nel 2024.

