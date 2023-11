Attack on Titan: Isayama disegna nuovamente Eren per celebrare la fine dell’anime

Attack on Titan ha chiuso finalmente la sua corsa verso il finale, con l’ultima puntata dell’anime uscita su Crunchyroll nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Dopo quasi 1 anno intero l’epopea con al centro i Giganti ha avuto anche la sua conclusione per quanto riguarda l’adattamento televisivo, con il manga che si è chiuso ormai qualche anno fa in mezzo alle polemiche.

La versione animata ha mostrato senza dubbio una conclusione più matura anche a livello narrativo, anche perché sui social sono comparsi per la maggior parte delle opinioni altamente positive, colme di tristezza per la fine di una grande storia, senza dubbio molto importante per il medium nipponico diffuso ormai in tutto il mondo.

Per cavalcare l’hype l’autore del manga Hajime Isayama ha diffuso e pubblicato di recente uno sketch con al centro Eren Jeager, disegnato per l’ultima volta dopo la sua presenza all’interno del manga. Come vedete in calce tramite Comic Book, il post pubblicato da @AoTWiki mostra un futuro diverso per il protagonista di Attack on Titan, visto che indossa la tuta vista alla fine della storia successivamente al salto temporale.

New Attack on Titan illustration by Hajime Isayama pic.twitter.com/d7FpJGlV3J — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) November 7, 2023

Il vestito nero visionabile in alto non è stato mai indossato da Eren, vista la sua prematura scomparsa quando sono apparsi nella serie tali costumi. Isayama ha voluto quindi donare al suo personaggio una sorta di “ultimo saluto” al suo pubblico, ponendo Eren in una situazione un po più tranquilla, dove la Marcia dei Colossali si era risolta in un altro modo, lasciando sognare i fan ancora per un breve periodo, prima che la puntata finale si insidi per sempre nel cuore di tutti loro.

Una corsa incredibile si conclude dopo 10 anni, lasciando nel cuore di tutti gli appassionati un vuoto incolmabile. L’ultima puntata è come sempre disponibile su Crunchyroll. Cosa ne pensate? A voi è piaciuto il finale?

Fonte Comic Book