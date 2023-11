Attack on Titan: l’ultima battaglia di Levi e Mikasa nel gran finale

Attack on Titan ha visto la sua conclusione il 5 novembre, dopo la trasmissione ufficiale in Giappone che ha aperto le porte alla pubblicazione della puntata anche su Crunchyroll, poche ore dopo la distribuzione nipponica. La puntata dura 90 minuti e oltre il gran finale abbiamo anche avuto modo di vedere l’ultima epica battaglia di Levi, senza dubbio uno dei personaggi più amati e più forti di tutta la serie creata da Hajime Isayama. E ora, l’episodio finale di Attack on Titan ha dato a Levi un grande saluto con una incredibile scena ODM.

Come leggiamo su Comic Book Levi ha mostrato ancora una volta la sua forza e la sua abilità con gli strumenti usati per eliminare i Giganti, una delle minacce più grandi della serie, nonostante dopo alcuni plot twist i veri nemici sono come sempre gli esseri umani. L’ultima puntata di AoT ha mostrato Levi uccidere Giganti a destra e a sinistra, venendo enfatizzato dalla grande abilità di MAPPA per quanto riguarda le animazioni.

Attack on Titan: l’ultima battaglia di Levi nel gran finale

In altro potete vedere una clip che mostra Levi e Mikasa lanciarsi nella battaglia, con quest’ultima che penetra nelle difese di Eren, come sappiamo all’interno del Gigante Fondatore. Inoltre vediamo il come la migliore amica di Eren sia proprio la persona che ferma la sua marcia genocida, tagliando a quest’ultimo la testa, ponendo fine ai piani di Eren. Prima di lasciarlo per sempre Mikasa da un bacio sulle labbra del ragazzo, confermando una volta per tutte il suo amore verso di lui.

Dopo 10 anni finalmente si conclude la grande epopea con al centro i Titani con una puntata davvero spettacolare, disponibile come ben sapete su Crunchyroll a partire dal 5 novembre. Voi l’avete vista? Cosa ne pensate?

