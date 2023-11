Attack on Titan ha chiuso la sua incredibile corsa durata 10 anni, dopo la conclusione del manga avvenuta ormai qualche anno fa. Finalmente il pubblico dell’anime ha visto il destino di Eren e il futuro di tutti gli altri personaggi, dopo l’inizio della Marcia dei Colossali avvenuta durante la prima parte di questo tanto atteso gran finale: non serve dire che ci saranno spoiler nell’articolo.

Se avete letto il manga avete più o meno visto che cambia veramente poco a livello grossolano e anche nella trasposizione animata abbiamo visto Mikasa entrare nelle difese del Titano Fondatore, trovandosi faccia a faccia con il corpo di Eren. Dopo l’incontro la ragazza si trova di fronte a una scelta davvero complessa che deve essere eseguita, sempre se si vuole salvare l’umanità intera.

Eren viene ucciso e dopo averlo decapitato Mikasa lo bacia, coronando ancora una volta il suo amore verso di lui, nonostante i due non siano mai stati veramente insieme. La sequenza è senza dubbio forte e da come vedete in calce è molto simbolica, nonché emozionante per gli spettatori. Sapevamo tutti che l’unico modo per risolverle e fermare la Marcia dei Colossali era questo, ma fa sempre un certo effetto vedere questa scena.

the last thing eren saw and felt before his death was mikasa’s smile and kiss #shingeki pic.twitter.com/tbaNHtgZ83 — Fazan🇵🇸 (@MIKASACKERMANBF) November 4, 2023

Attack on Titan: un tragico destino e un commovente epilogo (SPOILER)

Un tragico finale senza dubbio, ma nonostante tutto è stato reso dolce da Isayama e MAPPA, che è riuscita a donare la giusta enfasi al tutto. Mikasa ed Eren chiudono la loro travagliata relazione fatta di amicizia, sentimenti, amore e via discorrendo, dando spazio per forza di cose alla morte e alla violenza.

Questo era l’unico modo per raggiungere la libertà, un concetto molto sfaccettato da come abbiamo visto, all’interno dell’opera di Hajime Isayama. Se non avete ancora visto il gran finale sappiate che è disponibile in tutti i suoi 90 minuti su Crunchyroll.

