Kaiju No.8: la trasformazione di Kafka debutta nell’anime

Kaiju No. 8 ha finalmente fatto il suo attesissimo debutto sul piccolo schermo con la prima stagione animata e l’episodio 4 della serie ha finalmente rivelato la forma mostruosa di Kafka Hibino e le sue incredibili abilità. L’anime tratto dalla serie manga scritta e disegnata da Naoya Matsumoto ha presentato ai fan Kafka, il protagonista principale e trentenne che ha rinunciato al suo sogno di combattere i mostri giganti che attaccano costantemente il Giappone. Ma quando la sua amica d’infanzia Mina, con la quale aveva fatto una promessa, riesce a diventare uno dei migliori combattenti delle forze di difesa del Giappone, Kafka si pente della direzione che la sua vita aveva preso.

I primi episodi di Kaiju No. 8 hanno visto Kafka che cerca finalmente di realizzare il suo sogno, ma la sua vita cambia improvvisamente quando si ritrova capace di trasformarsi lui stesso in un kaiju. Durante la sua prima prova importante nel tentativo di entrare nelle forze di difesa, Kafka fa di tutto per tenere il passo con i candidati più giovani e più abili. Ma l’episodio 4 ha cambiato le cose con l’introduzione di un altro kaiju umanoide che ha costretto Kafka a usare il potere esplosivo della sua forma Kaiju.

Il quarto episodio di Kaiju No. vede l’esame prendere una piega sfortunata in quanto Kafka aveva difficoltà a tenere il passo con gli altri. Ma l’attacco di uno dei mostri lo lascia con una gamba rotta. Rifiutando di arrendersi, Kafka continua a combattere grazie all’aiuto di Reno Ichikawa. Ma anche con questo, le cose diventano ancora più bizzarre quando il nuovo Kaiju N. 9 fa la sua apparizione e inizia a far rivivere tutti i mostri che Kikoru e gli altri esaminati avevano già sconfitto. Nonostante Kikoru sia forte, non era abbastanza per affrontare questa nuova minaccia.

Infatti il Kaiju n. 9 mostra di avere la capacità di parlare e finisce per ferire facilmente Kikoru. Incapace di reagire, quest’ultima rischia di ritrovarsi coinvolta nell’esplosione del kaiju. Ma è proprio in questa fase che Kafka interviene all’ultimo momento per salvarla. Anche se rivelare la sua trasformazione significherebbe probabilmente morte istantanea, Kafka non esita a farlo perché in questo modo sa di poter salvare Kikoru da morte certa. Attraverso questo nuovo potere, Kafka elimina facilmente il mostro, salvando Kikoru.

Fonte – Comicbook