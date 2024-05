L’Attacco dei Giganti: Isayama e la sua disperazione per finire il manga

La storia de L’Attacco dei Giganti si è conclusa sia nel manga che nella serie anime, ma il mangaka, Hajime Isayama, ha dimostrato ai fan di essere ancora in forma nella realizzazione di nuove storie legate al mondo del giganti in quanto ha disegnato un one-shot speciale. Intitolato L’Attacco dei Giganti: Bad Boy, Isayama ha realizzato un racconto che approfondisce ulteriormente i primi anni di vita del Capitano Levi. Il mangaka ha dato spazio all’oscura serie di eventi che hanno forgiato uno dei soldati più forti della serie shonen. Man mano che vengono rivelate ulteriori informazioni sul mangaka dal recente artbook, sembra che quest’ultimo fosse piuttosto disperato nel voler terminare la serie.

Da quando l’Attacco dei Giganti è terminato, Hajime Isayama ha vissuto una vita migliore. In passato infatti, ha dichiarato che non vedeva l’ora di aprire la propria spa e di lasciarsi alle spalle i giorni in cui disegnava. Quando Isayama ha incontrato i fan, si è reso conto che i suoi giorni da disegnatore non erano finiti. Infatti ha spiegato recentemente che il motivo principale di questo one-shot incentrato su Levi sono proprio i fan. Nonostante abbia disegnato una nuova storia, ciò non significa che nei suoi piani ci sia una serie sequel della storia principale. Il mangaka rimane fermamente convinto di non realizzare una nuova storia che segua la morte di Eren Jaeger.

Nell’artbook recentemente pubblicato Attack on Titan: Fly, Isayama ha dichiarato che portare a termine la sua amata serie era nella sua mente da un bel po’ di tempo. “Il desiderio di concludere la storia era costantemente nella mia mente. Era anche l’apice dell’esaurimento legato al disegnare ogni capitolo e volevo che finisse, ma sapevo che non sarebbe successo finché non l’avessi completato. Quindi ho continuato a disegnare esclusivamente con l’ossessione di finire“.

Il finale de L’Attacco dei Giganti è stato piuttosto controverso, così tanto da spingere lo stesso Isayama a scusarsi per quello che è successo. Abbastanza sorprendentemente, la fine della serie animata di MAPPA ha apportato alcune modifiche proprio all’ultimo episodio. Infatti sia MAPPA che Hajime Isayama hanno deciso di inserire alcuni nuovi eventi per aiutare a diversificare un po’ di più il finale, che vede comunque la morte di Eren.

Fonte – Comicbook