L’Attacco dei Giganti: il one-shot sarà incentrato sull’infanzia di Levi!

L’Attacco dei Giganti sta per tornare ad entusiasmare l’intero fandom per diverse ragioni. Quella più imminente riguarda proprio il ritorno sul piccolo schermo della serie anime, ma lo farà per concludere definitivamente la storia violenta e di sofferenze e dolore scritta e disegnata da Hajime Isayama. Ricordiamo inoltre che il manga si è concluso nel 2021 e i fan che lo hanno letto tutto, sanno cosa aspettarsi dalla seconda parte conclusiva della terza parte della quarta stagione dell’anime. MAPPA quest’anno si è ripetuta mantenendo gli stessi ritmi di lavoro piuttosto duri ai quali sottopone i suoi animatori.

Infatti quest’anno non solo L’Attacco dei Giganti, ma altre serie anime targate MAPPA hanno debuttato. Tra queste ricordiamo Hell’s Paradise, Jujutsu Kaisen, Vinland Saga e altre. Ma con il presente articolo vogliamo parlare di un altro aspetto che rende tutti i fan entusiasti. E stiamo parlando del capitolo speciale che Hajime Isayama in persona sta disegnando e che sarà disponibile l’anno prossimo.

Recentemente abbiamo infatti annunciato che il mangaka realizzerà un capitolo one-shot di quasi 20 pagine. Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare nuovi dettagli sul titolo del capitolo, su chi sarà incentrato e anche le prime bozze ufficiali.

L’aggiornamento arriva dalla pagina X dell’insider AotWiki. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

【Bad Boy Manga Spoilers】

The first 4 draft pages of the "Bad Boy" manga which are included in the art book bonus!

The story is about Levi's childhood! pic.twitter.com/AZUuJxbLVU

— Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) October 30, 2023