Tra le uscite manga Star Comics del 31 ottobre 2023 si segnalano le varie uscite realizzate in occasione della presenza di Hiro Mashima a Lucca Comics & Games 2023. Troviamo infatti, oltre al volume speciale Mashima’s Heroes, lo speciale Starter Pack di Edens Zero (oltre al ventesimo volume) e le edizioni variant di Fairy Tail 1 e Rave – The Groove Adventure New Edition 1, che andranno a comporre un’immagine unica con la nuova variante di Edens Zero 1.

Inoltre esce Sanji’s Food Wars! – Shokugeki No Sanji, lo spin-off di One Piece dedicato al cuoco della ciurma, il secondo volume dell’altro spin-off One Piece Episode A e per l’etichetta Astra ecco la nuova lussuosa edizione di 300, che segna l’inizio del sodalizio tra Star Comics e Frank Miller.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 31 ottobre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 31 ottobre 2023

300

REGULAR EDITION

di Frank Miller

€ 19,90

NELL’ANNO DEL XXV° ANNIVERSARIO, TORNA IL CAPOLAVORO VINCITORE DELL’EISNER AWARDS E DELL’HARVEY AWARDS.

Nell’anno del venticinquesimo anniversario, il capolavoro di Frank Miller torna con una serie di imperdibili edizioni, segnando l’ingresso del maestro nel catalogo Astra/Star Comics.

L’illustrazione delle Regular Edition è stata realizzata appositamente da Frank Miller per l’anniversario.

L’esercito di Persia – una forza così imponente che la sua marcia fa tremare la terra – è pronto a schiacciare la Grecia, un’isola di ragione e libertà in un mare di misticismo e tirannia.

A ergersi tra la Grecia e questa ondata di devastazione, un manipolo di appena trecento guerrieri.

Ma questi guerrieri non sono semplici uomini… sono Spartani.

300

VARIANT EDITION

di Frank Miller

€ 29,90

Copertina in due colori con effetto tela, impreziosita da una fettuccia segnalibro.

BLUE BOX n. 6

UP n.227

di Kouji Miura

€ 5,90

LA COMMEDIA ROMANTICO-SPORTIVA CHE HA RICONQUISTATO I LETTORI GIAPPONESI!

Il 26 agosto, verso la fine delle vacanze estive, sarà il compleanno di Chinatsu, ma la ragazza si sente sotto pressione per il fatto di essere stata scelta come vicecapitano della squadra e, per quanto le amiche la festeggino, lei sembra un po’ giù di morale. Taiki, allora, per darle coraggio, decide di portarla al mare con il treno. Così, i due partono per un’avventura di fine estate soli soletti…

EDENS ZERO STARTER PACK

di Hiroyuki Takei

€ 19,00

Un pratico pack per entrare nell’appassionante universo di Edens Zero e seguire tutte le avventure di Shiki, Rebecca e del buffo gattino Happy!

EDENS ZERO n. 1

VARIANT COVER EDITION

YOUNG VARIANT n.300

di Hiro Mashima

€ 6,90

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI!

Il primo volume della serie verrà nuovamente reso disponibile con un’esclusiva copertina disegnata appositamente dall’autore, che andrà a comporre un trittico perfetto con le edizioni Variant Cover del primo volume di Rave – The Groove Adventure e di Fairy Tail!

EDENS ZERO n. 20

YOUNG n.349

di Hiro Mashima

€ 5,50

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI!

Gli intrighi di Ziggy per impadronirsi dell’Aoi Cosmos e quelli di Shura per eliminare suo padre Nero hanno portato alla Grande Guerra Aoi, che si è infine conclusa con il crollo dell’Impero e la perdita di un enorme numero di vite… Shiki e i suoi compagni, affranti dal dolore per aver perso un insostituibile membro della loro famiglia, portano nel cuore il giuramento di sconfiggere Ziggy, causa e origine di tutto il male che ha scosso l’universo…

FAIRY TAIL n. 1

VARIANT COVER EDITION

YOUNG VARIANT n.164

di Hiro Mashima

€ 6,90

Il primo volume della serie verrà nuovamente reso disponibile con un’esclusiva copertina disegnata appositamente dall’autore, che andrà a comporre un trittico perfetto con le edizioni Variant Cover del primo volume di Rave – The Groove Adventure e di Edens Zero!

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 11

STARDUST n.122

di Nakaba Suzuki

€ 5,20

Lo scontro a Liones con due dei Dieci Comandamenti e Re Arthur si è concluso. Durante la battaglia, per la prima volta, i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse si sono riuniti e hanno dato prova, almeno in parte, delle loro vere capacità. Ora inizia il viaggio dei quattro cavalieri e dei loro compagni alla ricerca del portale che conduce a Camelot!

GACHIAKUTA n. 2

JANKU n.2

di Hideyoshi Andou , Kei Urana

€ 5,20

PREPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

Incolpato ingiustamente dell’assassinio del padre adottivo, Rudo è stato gettato nel Baratro, ma una volta raggiunto il fondo di quel luogo oscuro scopre un mondo sconosciuto in cui le persone definite “giver” si servono di straordinari poteri per combattere dei mostri chiamati “belve immonde”. Dopo aver incontrato Enjin, membro dell’organizzazione dei Ripulitori che si occupa di abbatterle, Rudo decide di andare a parlare con il suo capo, che a quanto pare potrebbe dargli le risposte che cerca…

GACHIAKUTA n. 2

VARIANT COVER EDITION CON 1 ILLUSTRATION CARD E 1 SET DI STICKER

JANKU VARIANT n.2

di Hideyoshi Andou , Kei Urana

€ 6,90

PREPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

Il secondo numero di questa nuova, attesissima serie sarà eccezionalmente disponibile anche in versione Variant Cover Edition, con una Star Card da collezione e un set di sticker. Assolutamente da non perdere!

HERE U ARE n. 1

di Djun

€ 9,90

IL PRIMO WEBCOMIC CINESE DI STAR COMICS! A GRANDISSIMA RICHIESTA, UNO DEI MANHUA PIÙ AMATI E ATTESI!

Yu Yang è uno studente amichevole e sicuro di sé ed è fra i responsabili dell’accoglienza delle nuove matricole del suo campus. Un giorno si ritrova a dare il benvenuto ai nuovi studenti arrivati, fra cui c’è anche Yi Huan, un ragazzo dall’atteggiamento piuttosto schivo, ma che susciterà ben presto il suo interesse… Come si evolverà la relazione fra i due?

Per la prima volta un webcomic cinese arriva finalmente sugli scaffali Star Comics! A grandissima richiesta, uno dei manhua più amati e attesi!

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 6

di Masami Kurumada

€ 7,90

Saori ha deciso di andare al Santuario per la resa dei conti con il Gran Sacerdote. In compagnia di Seiya, Shiryu, Hyoga e Shun, intende sconfiggere i dodici Gold Saint e raggiungere la Sala Sacerdotale. Ma prima che possa farlo, una freccia le trafigge il petto, lasciandole soltanto dodici ore di vita… Per salvarla, avrà inizio l’accesissima battaglia di Seiya e compagni contro i Gold Saint, guerrieri dotati di una forza immensa posti a difesa del Santuario!

MASHIMA HERO’S

DRAGON n.303

di Hiro Mashima

€ 7,90

UN VERO E PROPRIO VOLUME CELEBRATIVO DELLE TRE OPERE PIÙ RAPPRESENTATIVE DEL MAESTRO MASHIMA!

Su True Island, l’isola dove si cela la verità, si sono radunati il team “Rave”, con Haru e i suoi, il team “Fairy Tail”, con Natsu e gli altri maghi, e il team “Edens Zero”, con Shiki e compagni! Tutti insieme si ritroveranno a combattere al di là del tempo, contro un nemico che usa a fini malvagi Oasis, una pietra magica in grado di materializzare ciò che si crea con la forza dell’immaginazione!

I tantissimi fan del maestro non potranno assolutamente perdersi questa uscita, un’occasione più unica che rara per godersi il “mondo di Mashima” in un cross-over in cui i personaggi delle sue serie più famose si incontreranno dando origine a un’esplosione di risate ed emozioni!

ONE PIECE EPISODE A n. 2

BIG n.89

di Boichi , Eiichiro Oda , Ryo Ishiyama , Sho Hinata , Tatsuya Hamazaki

€ 5,90

FRA GLI SPIN-OFF PIÙ ATTESI DI ONE PIECE, MAGISTRALMENTE DISEGNATO E INTERPRETATO DA BOICHI (DR. STONE)!

Fatto prigioniero dai Pirati di Barbabianca, Ace continua a sfidarne il capitano per superare il Re dei Pirati! Quali sentimenti nasceranno nel cuore di Ace a furia di incrociare i pugni col grande pirata? Ecco a voi la vera storia della gioventù di Ace Pugno di Fuoco, trascorsa a maledire e a opporsi al proprio “sangue demoniaco”! E, in questo volume, anche la rivisitazione della famosa battaglia tra Nami e Califa!

ONEIRA n. 1

di Cab , Federica Di Meo

€ 6,90

IL NUOVO MERAVIGLIOSO PROGETTO FIRMATO CAB E FEDERICA DI MEO!

Gli incubi che ciascuno di noi ha, nascosti da qualche parte nella mente, hanno preso vita. Spinti solo dal desiderio di eliminare i loro ospiti, questi mostri, nelle loro molteplici forme, sono diventati un problema da combattere.

Di fronte a questa crescente minaccia, la Casta delle Epeire è stata istituita come braccio armato della Chiesa per combattere le creature dei sogni.

Mentre combatte contro gli incubi, Arane Heos, la famigerata “Vedova Nera”, dovrà affrontare il crescente tumulto all’interno della Chiesa e della sua casta, che ora minaccia il segreto di sua figlia.

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 1

BIG n.90

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Dopo cinquant’anni, la pietra magica Dark Bring che governa una parte di questo mondo si è risvegliata. L’unica cosa in grado di opporvisi è la pietra sacra Rave e il giovane scelto per utilizzarla è Haru, ritrovatosi suo malgrado a combattere le forze del male dopo aver salvato un buffo cane di nome Plue. Il ragazzo dovrà intraprendere un viaggio assieme al suo nuovo amico per trovare le altre Rave e fermare la minaccia che incombe sul mondo intero…

In concomitanza con la straordinaria presenza di Hiro Mashima al Lucca Comics&Games, Star Comics ripropone questa leggendaria serie in un’edizione nuova di zecca, con testi ritradotti e una nuova veste grafica!

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 1

VARIANT COVER EDITION

BIG VARIANT n.90

di Hiro Mashima

€ 6,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Il primo volume della serie sarà disponibile anche con un’esclusiva copertina disegnata appositamente dall’autore, che andrà a comporre un trittico perfetto con le edizioni Variant Cover del primo volume di Edens Zero e di Fairy Tail!

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 2

BIG n.91

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Lasciata la sua isola natale, Haru si trova di fronte a una moltitudine di essere assurdi, che ai suoi occhi appaiono completamente nuovi! Un effetto che, a dire il vero, gli fa anche la ragazza in cui si è imbattuto. Ma a parte gli incontri bizzarri, il suo vero obiettivo resta combattere la Demon Card…

SANJI’S FOOD WARS! – SHOKUGEKI NO SANJI

YOUNG n.350

di Eiichiro Oda , Shun Saeki , Yuto Tsukuda

FRA GLI SPIN-OFF PIÙ ATTESI DI ONE PIECE! UN VOLUME UNICO DEDICATO AL CUOCO DELLA CIURMA DI PIRATI PIÙ AMATI!

Chi non vorrebbe sedersi alla tavola di Sanji, il celeberrimo cuoco della ciurma di Cappello di Paglia?! Questo pirata animato da spirito cavalleresco e dotato di un tocco magico ai fornelli è sempre rimasto fedele al principio che un vero uomo non lascia mai a stomaco vuoto chi è affamato, e dev’essere pronto a riempire le pance di diecimila persone senza abbandonare nessuno, fosse pure un individuo malvagio. Non perdetevi questo divertentissimo spin-off di One Piece, carico d’amore per la cucina e le donne, alla ricerca di alimenti mai visti e sublimi pietanze!

SHAMAN KING ZERO n. 2

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

Il prequel di una delle serie che ha fatto la storia del manga!

Nel secondo e ultimo volume di questa miniserie continuiamo ad approfondire i segreti degli spiriti di classe divinità di Yao (in seguito diventato lo Shaman King), Iron Maiden, leader degli X-LAWS, Sati e gli altri membri dei Gandhara… Un prequel assolutamente imperdibile!