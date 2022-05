Edens Zero: Hiro Mashima realizza un’illustrazione inedita di Rebecca

Il mangaka della serie Edens Zero, Hiro Mashima, ultimamente sta rilasciando moltissimi sketch su alcuni dei suoi personaggi. L’ultimo che presentiamo oggi è un nuovo sorprendente look inquietante di Rebecca Bluegarden.

La nuova serializzazione di Mashima si sta rapidamente avvicinando al traguardo del suo capitolo numero 200. Noi tutti possiamo immaginare la quantità di lavoro che un mangaka deve svolgere. Tuttavia Mashima trova spesso il tempo per condividere alcune nuove e divertenti illustrazioni su ciascuno dei suoi personaggi preferiti.

Questo è confermato dal fatto che ultimamente si sta divertendo con i principali personaggi di Edens Zero realizzando nuovi divertenti sketch.

I precedenti sketch condivisi di recente hanno mostrato nuovi look a Homura Kogetsu, Sister Ivry, Hermit Mio e altri ancora. Come i fan hanno visto nel corso della serie, i restyling sono praticamente integrati alla serie nel suo insieme. Questa affinità continua con ogni nuovo sketch che Hiro Mashima condivide per i personaggi di Edens Zero.

Questo è il caso del suo ultimo nuovo look a Rebecca, ma Mashima ha voluto spingere gli appassionati a immaginarsi un lato oscuro e pericoloso del personaggio della serie.

Puoi verificarlo di seguito il risultato del personaggio, pubblicato direttamente nella pagina Twitter ufficiale del mangaka:

Rebecca farà il suo ritorno insieme al resto dei personaggi di Edens Zero nella seconda stagione della serie ora in lavorazione.

Al momento non ci sono ancora novità concrete relativi alla nuova stagione. Ad esempio ci si riferisce al potenziale ritorno dello staff e del cast, lo studio e la probabile data di uscita.

Per coloro che sono interessati a guardare l’adattamento animato, gli episodi più recenti di Edens Zero vengono pubblicati ogni settimana su Crunchyroll. Riguardo la prima stagione, composta da ben 25 episodi, rilasciamo di seguito la sinossi: