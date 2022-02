Edens Zero: in arrivo la seconda stagione dell’anime

Mercoledì l’account Twitter ufficiale del franchise di Edens Zero ha rivelato che l’anime riceverà una seconda stagione.

Come riporta Anime News network, l’account Twitter ufficiale dell’anime aveva precedentemente anticipato a ottobre che: “l’avventura di Shiki e dei suoi amici continuerà“.

L’anime è stato presentato in anteprima in Giappone nell’aprile 2021 ed è andato in onda per 25 episodi. L’anime è stato trasmesso in streaming su Netflix al di fuori del Giappone il 26 agosto.

Shinji Ishihara (Fairy Tail, Log Horizon) è stato il direttore principale dell’anime presso JC Staff, e Yūshi Suzuki (regista dell’episodio per Fairy Tail stagione 3) ha diretto l’anime.

Mitsutaka Hirota (Zoids Wild, Rent-A-Girlfriend) ha supervisionato e scritto le sceneggiature della serie e Yurika Sako (animazione chiave per Food Wars! The Third Plate) ha disegnato i personaggi per l’animazione.

Hiro Mashima (Fairy Tail, Rave Master) ha lanciato il manga su Weekly Shōnen Magazine nel giugno 2018. Kodansha Comics pubblica il manga in inglese sia in formato digitale che cartaceo.

L’azienda descrive la storia:

“A Granbell Kingdom, un parco divertimenti abbandonato, Shiki ha vissuto tutta la sua vita tra le macchine. Ma un giorno, Rebecca e il suo compagno gatto Happy appaiono ai cancelli del parco. Questi nuovi arrivati non sanno che questo è il primo contatto umano che Granbell ha avuto in cento anni! Mentre Shiki si fa strada per fare nuove amicizie, i suoi ex vicini si danno l’opportunità di una ribellione robotica… E quando la sua vecchia patria diventa troppo pericolosa, Shiki deve unirsi a Rebecca e Happy sulla loro navicella spaziale e fuggire nel cosmo sconfinato.”

Edens Zero ispira anche un gioco di ruolo d’azione in 3D per console e un gioco di ruolo dall’alto verso il basso per dispositivi mobili.

Konami sta sviluppando i giochi.