Gate of Nightmares di Hiro Mashima diventa un manga

L’RPG mobile Gate of Nightmares di Hiro Mashima, Kodansha e Square Enix è disponibile in Giappone dal 26 Ottobre scorso, come vi abbiamo riportato.

Hiro Mashima, celebre autore dei popolari manga Fairy Tail ed Edens Zero, ha curato la caratterizzazione grafica dei personaggi e le ambientazioni.

Jin Fujisawa, noto per la saga di Dragon Quest, ha scritto lo scenario del gioco per dispositivi iOS e Android.

Yasuharu Takanashi, già autore delle musiche della trasposizione animata di Fairy Tail, ha composto la colonna sonora.

Il gioco si svolge nel mondo reale e nel mondo parallelo di Lemurias, dove i sogni delle persone si mescolano e diventano reali e le paure e i tormenti danno vita a creature mostruose chiamate Nightmare.

La storia prende il via dall’incontro tra Emma e Azel: la ragazza è una Nightwalker, addestrata alla lotta con l’uso dei Nightmare; il ragazzo sembra invece attrarre i Nightmare.

Gate of Nightmares diventa un manga

Gate of Nightmares godrà di una versione manga che debutterà l’8 Dicembre 2021 sulle pagine di Weekly Shonen Magazine e sulla app Magazine Pocket.

Dopo il capitolo di esordio la serializzazione procederà solo sulla app.

Al momento non è chiaro in che veste Mashima sia coinvolto nell’adattamento manga.

Ricordiamo che i manga di Hiro Mashima escono per Edizioni Star Comics in Italia; l’anime di Fairy Tail è stato parzialmente trasmesso da Rai 4 ed è disponibile in streaming su Crunchyroll, mentre i 25 episodi di Edens Zero sono su Netflix.