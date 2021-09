Gate of Nightmares di Hiro Mashima e Square Enix – 3 nuovi filmati

Gate of Nightmares, l’RPG gratuito per dispositivi mobili ideato da Hiro Mashima e Square Enix, si mostra in tre nuovi video.

In apertura possiamo guardare il video dell’animazione di apertura, di seguito i trailer che presentano i personaggio di Azel ed Emma:





A proposito di Gate of Nightmares



Lo scenario di Gate of Nightmares è stato scritto da Jin Fujisawa, noto per la saga di Dragon Quest, mentre la colonna sonora è composta da Yasuharu Takanashi — già autore delle musiche della trasposizione animata di Fairy Tail.

Il gioco, caratterizzato graficamente da Hiro Mashima, è ambientato nel mondo reale e nel mondo parallelo di Lemurias, dove i sogni delle persone si mescolano e diventano reali e le paure e i tormenti danno vita a creature mostruose chiamate Nightmare.

La storia prende il via dall’incontro tra Emma e Azel: la ragazza è una Nightwalker, addestrata alla lotta con l’uso dei Nightmare; il ragazzo sembra invece attrarre i Nightmare.

Il gioco uscirà per dispositivi mobili iOS e Android; non c’è ancora una data di uscita, ma sono aperte le iscrizioni per una versione di prova ai residenti in Giappone.

Gate of Nightmares e i nuovi progetti di Hiro Mashima



Hiro Mashima è al momento impegnato con la serializzazione settimanale di Edens Zero, con gli storyboard di Fairy Tail: 100 Years Quest, con i giochi basati su Edens Zero e Fairy Tail, con il nuovo RPG Gate of Nightmares di Square Enix e con l’approvazione del merchandise.

L’inesauribile autore ha dichiarato di avere ulteriori novità da annunciare: non ci resta che attendere i prossimi annunci.

Ricordiamo che i manga di Hiro Mashima sono pubblicati da Edizioni Star Comics in Italia; l’anime di Fairy Tail è stato parzialmente trasmesso da Rai 4 ed è disponibile in streaming su Crunchyroll, mentre i primi 12 episodi di Edens Zero sono su Netflix.

