Gate of Nightmares – la data di uscita

Gate of Nightmares, l‘RPG di Hiro Mashima e Square Enix, è prossimo al lancio.

Il numero 46 della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha ha infatti annunciato che il gioco per dispositivi mobili iOS e Android uscirà il 26 Ottobre 2021 in Giappone.

Il cast include:

Yuya Hirose: Azel

Lynn: Emma

Natsuki Hanae: Oliver

Hiroki Yasumoto: Gran

Atsumi Tanezaki: Merle

Wataru Hatano: Estio e Nord

Shinnosuke Tachibana: Leonis and Allen

Haruki Ishiya: Balsas

Kazuyuki Okitsu: Oristole

Tetsuya Oka: Cider

Saki Fujita: Abigail

Aiko Ninomiya: Euphoria

Chitose Morinaga: Ronja

Reina Ueda: Luka

Akari Higuchi: Balcherio

Akira Sekine: Olivia

Aya Yamane: Jasmine

Hiro Mashima, celebre autore dei popolari manga Fairy Tail ed Edens Zero, ha curato la caratterizzazione grafica dei personaggi e le ambientazioni.

Jin Fujisawa, noto per la saga di Dragon Quest, ha scritto lo scenario di Gate of Nightmares.

Yasuharu Takanashi, già autore delle musiche della trasposizione animata di Fairy Tail, compone la colonna sonora.

Il gioco si svolge nel mondo reale e nel mondo parallelo di Lemurias, dove i sogni delle persone si mescolano e diventano reali e le paure e i tormenti danno vita a creature mostruose chiamate Nightmare.

La storia prende il via dall’incontro tra Emma e Azel: la ragazza è una Nightwalker, addestrata alla lotta con l’uso dei Nightmare; il ragazzo sembra invece attrarre i Nightmare.

Ricordiamo che i manga di Hiro Mashima escono per Edizioni Star Comics in Italia; l’anime di Fairy Tail è stato parzialmente trasmesso da Rai 4 ed è disponibile in streaming su Crunchyroll, mentre i primi 12 episodi di Edens Zero sono su Netflix.

