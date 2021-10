Edens Zero – è morto il regista Yuji Suzuki, l’anime proseguirà?

La serie anime che adatta Edens Zero si è conclusa oggi, Sabato 3 Ottobre 2021, con l’episodio 25.

L’account Twitter ufficiale dei progetti basati sul manga di Hiro Mashima, dopo aver ringraziato gli spettatori, ha purtroppo comunicato la morte del regista Yuji Suzuki.

Anche noto per le animazioni chiave e gli storyboard di Fairy Tail, Suzuki si è improvvisamente spento il 9 Settembre 2021 mentre era ricoverato in un ospedale dell’area di Tokyo.

Prima del triste annuncio, il profilo Twitter ha affermato che le avventure di Shiki proseguiranno: non è stato tuttavia specificato il formato.

Edens Zero – a proposito dell’anime

Edens Zero ha debuttato al di fuori del Giappone su Netflix il 26 Agosto 2021 e questa è la pagina di Netflix Italia.

Al momento sono disponibili 12 episodi.

L’anime è partito il 10 Aprile sulle reti giapponesi.

Shinji Ishihara (regista generale di Fairy Tail) ha supervisionato la serie animata presso lo studio J.C. Staff (DanMachi, Food Wars! Shokugeki no Soma) per la regia del compianto Yuji Suzuki e la sceneggiatura di Mitsutaka Hirota (Phantasy Star Online 2 The Animation).

Il character design è curato da Yurika Sato (direttrice delle animazioni in Hangyakusei Million Arthur 2nd Season).

L’ultimo anime del creatore di Fairy Tail è finalmente arrivato!

È l’anno X492, un’epoca in cui i viaggi spaziali sono all’ordine del giorno.

Rebecca, una B-Cuber creatrice di video, visita il mondo robotico di Granbell, dove incontra un ragazzo con dei poteri speciali, Shiki, che ha vissuto tutta la vita in mezzo alle macchine.

Presto Shiki e Rebecca inizieranno a esplorare insieme il cosmo, scoprendo nuovi posti, popoli e cose, e stringendo nuove amicizie.

Il manga di Hiro Mashima è in corso dal 2018 su Weekly Shonen Magazine di Kodansha e si compone al momento di 17 volumi.

In Italia, come le altre opere del maestro Mashima, esce per Star Comics.

Acquista il volume 11