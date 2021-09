Edens Zero Pocket Galaxy – Konami apre le pre-registrazioni

Edens Zero Pocket Galaxy è il gioco mobile di genere action RPG in arrivo su App Store e Google Play, tratto dal manga di Hiro Mashima.

Konami ha aperto le pre-registrazioni al gioco e gli appassionati possono procedere così:

Registrare un valido indirizzo email sul sito ufficiale

Seguire l’account Twitter ufficiale (@EDENSZERO_PJ) per i dettagli sulla pre-registrazione

Iscriversi al canale YouTube ufficiale

Tutti coloro che giocheranno al lancio riceveranno come dono gratuito in-game il costume ‘Cyber Costume’.

Altri oggetti in-game saranno sbloccati per ogni traguardo pre-registrazione raggiunto:

100.000 registrazioni: 3x skip ticket – skip e clear quest

200.000 registrazioni: 1x Materiale Iridescente – usato per la creazione di personalizzazioni cosmetiche

300.000 registrazioni: 100x Ether Drive (ED) – 100 ED sono utilizzabili per ottenere il boost “Item Drop Reward +10x” negli eventi dungeon

La data di uscita sarà comunicata a breve.

In EDENS ZERO Pocket Galaxy i giocatori si faranno strada in un affascinante action-RPG hack and slash dove potranno:

Giocare nei panni di Shiki, Rebecca, Weisz, Homura e molti altri!

Rivivere i combattimenti della storia originale e le scene più famose del manga

Collezionare più di 100 costumi tra cui costumi esclusivi e originali creati da Hiro Mashima

Combinare abilità ed equipaggiamenti

Personalizzare le abilità speciali (“Ether Gear”) dei protagonisti

Ricordiamo che il manga esce per Edizioni Star Comics, mentre la serie anime ha da poco debuttato su Netflix.

