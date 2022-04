Fairy Tail: guarda come Mashima omaggia Gerard ed Elsa

Nel corso dei 63 volumi di Fairy Tail, e nel sequel attualmente in corso sulle pagine di Magazine Pocket, i lettori hanno assistito all’evoluzione delle relazioni tra i personaggi. Alcune delle loro previsioni sulle coppie che si sarebbero formate si sono di fatto avverate.

Ecco quindi che Hiro Mashima dimostra di non dimenticare mai i suoi fan, dedicando loro delle illustrazioni speciali.

L’ultimo disegno aveva come protagonista un’irresistibile Rebecca Bluegarden, protagonista al fianco di Shiki Granbell della serie Edens Zero.

Ora Hiro Mashima, particolarmente attivo sui social network, ha voluto omaggiare la coppia formata da Gerard Fernandez e la sua amica d’infanzia. Successivamente compagna Elsa Scarlet, una maga di Classe S, fa parte della gilda Fairy Tail e della squadra del protagonista Natsu.

L’illustrazione, visibile di seguito, è stata pubblicata direttamente da Hiro Mashima sulla sua pagina Twitter ufficiale.

Nonostante appaiano come personaggi freddi, severi e, nel caso di Gerard, particolarmente tormentati. I due hanno costruito una relazione capace di conquistare moltissimi fan della serie, e rimangono una delle coppie più apprezzate delle storie nate dalla mente di Mashima.

Nell’illustrazione, l’autore ha quindi deciso di ritrarli in un tenero abbraccio.

Si tratta di un un manga shōnen di genere fantasy scritto e illustrato da Hiro Mashima, serializzato per la prima volta in Giappone sulla rivista Shōnen Magazine dal 2 agosto 2006 al 26 luglio 2017.

I 545 capitoli della serie sono stati raccolti in 63 volumi tankōbon, pubblicati da Kodansha dal 15 dicembre 2006 al 17 novembre 2017.

Sul manga Fairy Tail, che ha raggiunto le oltre 60 milioni di copie vendute, sono stati prodotti anche alcuni episodi OAV, due film, alcune light novel e vari videogiochi.

La storia narra le avventure di Lucy, una giovane scappata di casa per diventare una maga, e di Natsu, un ragazzo che gira il mondo in cerca del drago Igneel insieme al suo fidato compagno, il gatto blu Happy. I due fanno parte della gilda più famosa del loro paese: Fairy Tail. Insieme ai loro amici, il mago del ghiaccio Gray Fullbuster e la maga guerriera Elsa Scarlet formeranno il Team più forte della loro gilda. Incontreranno molti maghi potentissimi, buoni e malvagi, mostri e demoni, viaggiando anche in mondi paralleli, per poter vivere la loro grande avventura.