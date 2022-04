Star Comics: le novità manga di Giugno 2022

Andiamo a vedere quali sono le novità che Star Comics propone in ambito manga a partire da Giugno 2022.

Del ritorno di Sanpei con la nuova Tribute Edition ne abbiamo GIà parlato.

Inoltre giugno è il mese del Pride e vedrà l’uscita di numerose iniziative a tema.

Di seguito ecco, come riportato sul sito della casa editrice, tutte le novità in uscita nel mese di Giugno 2022,

1 GIUGNO

UNTIL I MEET MY HUSBAND – MANGA

vol. unico – QUEER 34

Ryosuke Nanasaki, Yoshi Tsukizuki

15×21, B, b/n, 208 pp, con sovracc., € 7,50

LA STORIA AUTOBIOGRAFICA DI UN ATTIVISTA GAY IN GIAPPONE!

“Sei un uomo, non posso fidanzarmi con te”: la cruda verità arriva come uno schiaffo per il protagonista di queste vicende, un ragazzo come tanti in cerca dell’anima gemella, alle prese con il primo amore sui banchi di scuola, la prima volta su un sito di incontri online, l’eccitante esperienza di andare a convivere con la persona amata, ma che lo vedrà scontrarsi con un muro di incomprensione e che lo costringerà a lottare come pochi per poter realizzare il suo sogno.

La storia autobiografica di Ryosuke Nanasaki, attivista gay giapponese che da diversi anni si batte in prima linea per i diritti della comunità LGBTIQ+, incontra le matite di Yoshi Tsukizuki, mangaka molto apprezzato per le sue produzioni BL, per regalarci delle pagine dal grande valore emotivo e sociale. Un volume unico assolutamente imperdibile!

UNTIL I MEET MY HUSBAND – ROMANZO

Ryosuke Nanasaki

15×21, B, b/n, 272 pp, con alette, € 18,90

Il bullismo subito da bambino, il primo amore ai tempi delle medie e la prima conseguente delusione, l’insopprimibile gelosia e infine il coming out… Un ragazzino che ama Sailor Moon e soffre rinchiuso nel guscio del suo silenzio trova la forza di uscire allo scoperto per intraprendere il cammino che lo condurrà verso una vita felice.

Una storia d’amore e di adolescenza in cui chiunque può rispecchiarsi, firmata dalla penna di uno dei più noti attivisti giapponesi per i diritti LGBTIQ+, fondatore, insieme al marito, del centro “LGBT Community Edogawa”, nonché della famosa agenzia di wedding planner “Juerias LGBT Wedding”. Un’eccezionale e quanto mai preziosa testimonianza di coraggio e di vittoria, in un romanzo che si fa leggere tutto d’un fiato.

UNTIL I MEET MY HUSBAND BOX

Ryosuke Nanasaki, Yoshi Tsukizuki

15×21, B, b/n, 272 pp, con alette, 15×21, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 25,00

UN ESCLUSIVO BOX DA COLLEZIONE CHE RACCOGLIE SIA IL ROMANZO CHE IL MANGA DI UNTIL I MEET MY HUSBAND, CON ALL’INTERNO UN MINI-SHIKISHI IN OMAGGIO REALIZZATO DA YOSHI TSUKIZUKI!

LA COVER DEL ROMANZO E IL BOX SARANNO DISEGNATI DA ALESSANDRO BARONCIANI

8 GIUGNO

RUN AWAY WITH ME, GIRL

CON OMAGGIO

vol. 1 di 4 – QUEER 35

Battan

12,8×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 6,50

PASSATO E PRESENTE SI INCONTRANO IN UN ELEGANTE GIRLS’ LOVE FIRMATO BATTAN!

C’è una persona che Momo Makimura non riesce a dimenticare: Midori, la stupenda ragazza con la quale usciva mentre entrambe frequentavano il liceo. Scambiarsi lettere d’amore in segreto, fare la manicure insieme… Quel rapporto che sembrava sarebbe durato per sempre finisce all’improvviso quando Midori, il giorno del diploma, se ne esce con la frase: “La prima che trova un fidanzato, vince!”. Makimura è intrappolata nel ricordo di questa relazione finita, ma un giorno rivede l’ex compagna e…

Si apre il sipario sulla storia di due ragazze che, dopo un legame adolescenziale interrotto, si incontrano di nuovo per rivivere una tenera ed esplosiva storia d’amore!

Allegate al volume tre splendide Illustration card in omaggio, disponibili fino a esaurimento scorte su tutti i canali, tranne in edicola.

ANCHE IN EDIZIONE SENZA OMAGGIO

THE DECAGON HOUSE MURDERS

vol. 1 – POINT BREAK 265

Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara

15×21, B, b/n e col., 196 pp, con sovraccoperta, € 6,90

DAGLI AUTORI DI ANOTHER, UNA STORIA DI OMICIDI E MISTERO DAL SAPORE DEI CLASSICI DI AGATHA CHRISTIE

Sette studenti del circolo del giallo dell’università K si recano nel bizzarro edificio a forma decagonale che sorge su un’isola deserta. Seiji Nakamura, ovvero l’uomo che lo ha progettato, ha perso la vita in un incendio sei mesi prima, in circostanze misteriose. Intanto, sulla terraferma, Akira Kawaminami riceve una lettera firmata proprio da quest’ultimo, ormai da tutti considerato morto. Mentre indaga su questo mistero, s’imbatte in un uomo di nome Shimada…

Ha inizio, su Point Break, una terrificante storia di delitti sospesa fra due mondi!

15 GIUGNO

TV ANIME DEMON SLAYER OFFICIAL CHARACTERS BOOK

vol. 1 di 3

Koyoharu Gotouge

14,5×22,8, B, colore., 56 pp, con sovraccoperta, € 6,90

IL CHARACTER BOOK UFFICIALE DELLA SERIE CHE HA RISCRITTO LE REGOLE DEGLI ANIME!

Seguaci di Demon Slayer, rallegratevi! È in arrivo il primo, ufficiale fanbook dell’anime televisivo della vostra amatissima saga! Un imperdibile volumetto, con pagine sia a colori che in bianco e nero, per approfondire la conoscenza dei vostri paladini preferiti attra – verso curiosità, schede, interviste, gallery e altri preziosi materiali tutti da scoprire, oltre a dei simpatici stickers e a un fantastico e coloratissimo mini-poster… Prenotate subito la vostra copia, andrà a ruba!

BOYS RUN THE RIOT 1 LIMITED EDITION

1 di 4 – QUEER LIMITED 36

Keito Gaku

15×21, B, b/n e col., ??? pp, con sovraccoperta, € 12,50

VINCITORE GIÀ DI NUMEROSI PREMI, ARRIVA IN ITALIA IL MANGA CHE ANALIZZA CON SCHIETTEZZA E SENSIBILITÀ LA TEMATICA TRANSGENDER

Ryo ha il corpo di una donna e il cuore di un uomo, ed è in crisi con la propria identità. Frequenta il secondo anno di liceo ed è stanco di dover indossare la gonna, come vuole l’uniforme scolastica. Un giorno, nella sua classe, arriva Jin, uno studente ripetente dal look originale e decisamente anticonformista: porta la barba, ha i buchi alle orecchie, tiene i capelli lunghi. L’indomani Jin si avvicina a Ryo e gli chiede: “Non è che vorresti creare un brand con me?”… Comincia così la storia di un marchio d’abbigliamento che scatenerà una vera rivoluzione!

Edizione a tiratura limitata con allegato un pratico box per raccogliere l’intera serie, composta da altri tre volumi in uscita nei prossimi mesi. Disponibile in libreria, fumetteria e negli store online.

BOYS RUN THE RIOT

vol. 1 di 4 – QUEER 36

Keito Gaku

15×21, B, b/n e col., ??? pp, con sovracc., € 7,50

DISPONBILE ANCHE IN VERSIONE REGULAR

22 GIUGNO

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION

vol. 1 di 12

Takao Yaguchi

15×21, B, b/n e col., 228 pp, con sovraccoperta, € 12,00

PESCANDO NEL MARE DEI RICORDI, RIEMERGE UN PERSONAGGIO-MITO

Mentre si trova al fiume a pescare salmoni in compagnia del suo mentore Gyoshin, a Sanpei giunge notizia che chiunque riesca a catturare un kunimasu del lago Tazawa riceverà un premio di cinque milioni di yen… Un’impresa tutt’altro che impossibile per l’abile ragazzo, se non fosse che quel particolare pesce sembra essere estinto da più di mezzo secolo!

Tornano alla ribalta le mitiche avventure di Sanpei, il giovane e intrepido pescatore che con la sua viscerale e contagiosa passione ittica ha trascinato orde di ragazzini, negli anni Ottanta e Novanta, a trascorrere interi pomeriggi con la canna da pesca in mano! Per commemorare la scomparsa del maestro Yaguchi, le peripezie di Sanpei rivivranno in un’edizione nuova di zecca, raccolte in dodici volumi di grande formato corredati da pagine a colori e da splendide sovraccoperte con effetto coldfoild e dei particolari dettagli con squame in evidenza! Un classico fondamentale per lettori della vecchia e della nuova guardia!