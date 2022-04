Star comics: arrivano in Italia Sampei e Mermaid Saga

Sulla pagina facebook ufficiale di Star Comics ci sono molte novità importanti legate agli annunci del mese di giugno 2022.

Tra questi abbiamo annunciato la pubblicazione sulla pagina dell’editore italiano sul volume speciale numero 100 di One Piece.

Edizioni Star Comics chiude il quadro degli annunci del mese di giugno 2022. Nella tornata di uscite dell’ultima settimana, debuttano due opere. Sampei il Ragazzo Pescatore torna in una nuova meravigliosa Tribute Edition e Mermaid Saga (La saga delle sirene) approda in Italia!

Il pezzo forte della quarta e ultima settimana del mese si chiama Sampei il Ragazzo Pescatore – Tribute Edition. Questa nuova versione dell’opera di culto firmata Takao Yaguchi vanta volumi in formato grande corredati da pagine a colori.

Di seguito lasciamo l’annuncio visibile sulla pagina di Star Comics:

Ricordiamo che è un manga realizzato da Takao Yaguchi a partire dal 1973, da cui è stata tratta una serie anime nel 1980. L’anime è giunto negli anni ottanta su canali regionali italiani, con il titolo Sampei o Sampei, il ragazzo pescatore.

Sampei Nihira è un ragazzo che vive insieme a suo nonno Isshin, il quale gli ha trasmesso l’amore per la pesca. Vive in un piccolo villaggio nell’entroterra giapponese dopo che il padre è scomparso chissà dove. Per Sampei ogni giorno e occasione sono buoni per scoprire nuovi luoghi ove pescare, conoscere nuove tecniche e metodi di pesca, incontrare nemici, rivali ma anche incredibili esemplari da prendere all’amo. Ad accompagnarlo nelle sue “avventure” ci sono il suo mentore Gyoshin Ayukawa, la sua amica di infanzia Yuri Takayama e il piccolo Shoji.

Altra grande novità è Mermaid Saga, il capolavoro della regina dei manga Rumiko Takahashi. Sarà acquistabile al prezzo di 18€.

Si dice che mangiando carne di sirena si diventi immortali. In realtà, pare vi sia il rischio di ricavarne orrende deformazioni o addirittura ritrovarsi trasformati in mostri assetati di sangue. Ma anche se qualcuno riuscisse a ottenere la vita eterna, siamo sicuri che una simile deviazione dalle leggi di natura rappresenti una benedizione e non, piuttosto, una tremenda condanna? Il giovane Yuta, divenuto immortale suo malgrado, è intenzionato a recuperare la propria umanità. Un giorno, dopo molto tempo, s’imbatte in Mana, una ragazza misteriosa che sembra rappresentare la chiave per raggiungere finalmente il suo obiettivo.