Star Comics: annunciata in Italia la nuova miniserie Neko Wappa

La pagina facebook ufficiale della casa editrice italiana Star Comics ha annunciato l’arrivo in Italia di Neko Wappa.

Parliamo di un un’esilarante e irresistibile miniserie in due volumi firmata da Naoya Matsumoto, autore di KAIJU No. 8, e sarà disponibile anche in digitale.

Il primo volume arriverà in tutte le fumetterie italiane in due versioni. Una prevedrà dei gadget, mentre l’altra sarà senza.

In regalo con la versione con gadget, a tiratura limitata in fumetteria, libreria e store online, sarà possibile trovare due speciali illustration card, una di Neko Wappa! e l’altra di Kaiju No.8!

Di seguito lasciamo l’annuncio di Star Comics:

Come si vede, Star Comics ha voluto anche dare modo di mostrare agli appassionati quali sono i gadget e anche due pagine del volume del manga.

Neko Wappa è un manga di genere commedia e soprannaturale scritto e disegnato da Naoya Matsumoto pubblicato in Giappone da Shueisha dal 2009 al 2010. I capitoli del manga sono raccolti in due volumi.

In Italia il manga viene distribuito da Star Comics e lo si può acquistare direttamente sul sito della casa editrice, a soli 5,50€ o su amazon.

Per coloro che conoscono bene il mangaka ma non questo manga e ne sono incuriositi, di seguito ecco la sua sinossi:

La storia segue le vicende di una bambina che dopo essere stata abbandonata dai genitori, viene adottata dalle divinità gatto di un vecchio tempio. Le danno il nome di Tama. Essendo cresciuta insieme ai gatti, Tama sa poco e niente degli umani, e prova a realizzare ogni desiderio di chiunque visiti il tempio usando i poteri acquisiti attraverso le divinità feline.

Il mangaka di Neko Wappa è ormai famoso in Italia per aver scritto e disegnato Kaiju No. 8.

Si tratta di un manga pubblicato in Italia sempre da Star Comics, di cui i primi due volumi sono disponibili.