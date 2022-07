One Piece: lo spin-off mostra Sanji a 40 anni

One Piece ha concluso la sua speciale serie spin-off di Sanji realizzata dai due mangaka di Food Wars: Shokugeki no Soma (Soma delle battaglia culinarie) con il suo capitolo finale. In quest’ultimo è possibile dare un’occhiata a Sanji all’età di 40 anni!

Yuto Tsukuda e Shun Saeki propongono Food Wars: Shokugeki no Sanji, adattando il titolo del loro manga al cuoco dei pirati di Cappello di Paglia. Dunque si tratta di una nuova versione speciale del manga di Eiichiro Oda.

Questa serie speciale ha introdotto una prospettiva completamente nuova su Sanji e il capitolo finale ha introdotto delle novità sorprendenti per i fan relative all’aspetto fisico del personaggio.

A partire dal 2018 con un’uscita sorprendente, Food Wars! Shokugeki no Sanji si è ufficialmente concluso nel modo più emozionante di sempre. Si parte fin dalle origini di Sanji, quando lavora con lo chef Zeff e il resto dell’equipaggio sulla Baratie. Un cliente chiede a Sanji di creare un piatto appositamente per lei.

Quando lo fa con successo, la reazione del cliente al piatto preparato da Sanji è la solita che i fan vedevano in Food Wars. Ma la sua visione del futuro di Sanji è molto vicina al design del personaggio di Oda, vecchio di 40 anni. L’aggiornamento arriva dall’insider sanjiluvbot direttamente dalla propria pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

thank you shun saeki for giving us kid sanji, baratie sanji, and 40 years old sanji in one chapter pic.twitter.com/UIsyPdZO0U — andi 🍋 (@sanjiluvbot) July 24, 2022

L’ultimo capitolo di Food Wars! Shokugeki no Sanji affida a Sanji una delle sfide più difficili della sua giovane carriera di chef. Quando un cliente in arrivo gli chiede di preparare un pasto appositamente per lei, Sanji propone uno speciale piatto di agnello che offre diversi tipi di gusti. Viene poi rivelato che alcuni altri chef del Baratie erano così gelosi che hanno pasticciato con gli ingredienti. Sanji alla fine riesce a superare questo, e soddisfa così tanto il cliente che i suoi vestiti sono scoppiati (come in Food Wars) e immagina che Sanji diventerebbe più abile come chef solo con l’età.

La sua visione specifica di Sanji è la versione quarantenne del personaggio di Eiichiro Oda. Ricordiamo che una volta il mangaka aveva realizzato degli sketch di tutti i componenti della ciurma di Rufy invecchiati.

Ricordiamo che One Piece ha ripreso la sua serializzazione con il debutto del capitolo 1054 che segna l’inizio dell’arco narrativo finale.