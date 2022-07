One Piece 1054: ecco le anticipazioni complete di immagini del capitolo

One Piece 1054: ecco gli spoiler completi con immagini!

One Piece 1054 torna alla grande con i nuovi spoiler, per il capitolo in uscita il 24 luglio. Un mese è letteralmente volato e finalmente si torna nella grande avventura di Luffy e la sua Ciurma.

Successivamente ai colpi di scena ed al cliffhanger che ha segnato l’arrivo del nuovo e potente Ammiraglio Ryokugyuu, il mondo dei pirati non è più lo stesso data anche la sconfitta di Big Mom e Kaido.

Dopo l’arrivo delle nuove taglie e i nuovi Imperatori del mare, finalmente abbiamo una risposta per quanto riguarda il seguito, visto e considerato che finalmente sono arrivati gli spoiler del capitolo 1054.

Ecco gli spoiler del prossimo capitolo che prenderà il nome de “l’imperatore delle fiamme“. Insieme a quest’ultimo sono state condivise anche delle immagini che anticipano il ritorno.

Ecco alcune vicende descritte nelle immagini diffuse:

Il capitolo inizia nella Capitale dei Fiori.