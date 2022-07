One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1054

One Piece, il manga più popolare di sempre, lo Shonen più seguito che ha coinvolto e conquistato diverse generazioni di lettori, sta per avvicinarsi al suo ritorno.

Questo vuol dire che il periodo di pausa di Oda per pensare all’arco finale che accompagnerà tutti i fan verso l’ultimo avventuroso viaggio, sta per riprendere in questo mese.

Proprio in vista di questo momento tanto atteso, oggi riportiamo le prime anticipazioni del capitolo 1054, che segna il ritorno di Monkey D. Rufy e della sua ciurma.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OPspoiler. Prima di proseguire è importante dire che per coloro che non sono interessati agli spoiler e desiderano scoprire da soli le novità del capitolo di One Piece, sarebbe opportuno spostare l’attenzione su altro di interessante.

Detto ciò, di seguito riportiamo il risultato delle prime anticipazioni:

Partiamo dal titolo del capitolo, che sarà “Imperatore fiammeggiante”, lo stesso nome dell’attacco di Ace.

Nella pagina a colori ci saranno i quattro imperatori dei mari, con l’aggiunta di Rufy e Buffy che sostituiscono Big Mom e Kaido.

Il capitolo 1053 ha presentato ai lettori l’ammiraglio Ryokugyuu, il quale si è sbarazzato come fosse nulla dei nemici senza sforzarsi. Scopriamo infatti qualcosa in più proprio sul suo potere, derivante senza dubbi da un Frutto del Diavolo. Il suo è un Rogia e si chiama “Foresta Foresta”.

A quanto pare ci sarà ancora del movimento sull’isola di Wano in quanto Yamato affronterà l’ammiraglio colpendolo in testa. Sarà molto interessante scoprire se alla fine la figlia di Kaido, autoinvitatasi a entrare nella ciurma di Rufy, diventerà o meno un loro nuovo membro.

Una delle notizie migliori riguardano Shanks, il personaggio più misterioso della serie. Infatti il Rosso si aggira in mare per il Wanokuni affermando che è giunto il momento di cercare il One Piece!

Riguardo le azioni dell’armata rivoluzionaria, Sabo riesce a uccidere Re Cobra di Alabasta e riescono a salvare anche Kuma. Ora Sabo viene chiamato “l’imperatore delle fiamme“.

Il capitolo 1054 si conclude con Akainu che parla con un nuovo personaggio.

Ora non resta che leggere il manga non appena la serie tornerà alla regolare pubblicazione settimanale.