Yu degli Spettri: svelata la prima sinossi e l’attore che interpreterà Yusuke

Yu degli Spettri, uno dei manga che ha reso Yoshihiro Togashi popolare, riceverà un nuovo adattamento della serie live-action su Netflix. Oggi riportiamo che la piattaforma di servizio streaming recentemente ha condiviso la prima sinossi della nuova serie.

La nuova serie live-action festeggerà il 30° anniversario dell’adattamento anime di Togashi, considerato uno dei migliori franchise d’azione di tutti i tempi dai fan.

TOHO e ROBOT si occupano di questa nuovissima versione live-action del franchise. La serie live-action di Yu degli Spettri è prevista per l’uscita in tutto il mondo a dicembre 2023.

Il servizio streaming ha costantemente rivelato alcune anticipazioni rivelando ciò che i fan potranno aspettarsi da questo adattamento. Ciò include la prima sinossi della serie, che conferma che adatterà il manga in modo più accurato rispetto all’anime.

Netflix descrive la nuova serie live-action di Yu degli Spettri come tale:

“Il manga ruota attorno a Yusuke Urameshi, uno studente di scuola media che passa le sue giornate a litigare e muore in un incidente mentre cerca di proteggere un bambino. Mentre è alle prese con il fatto che sta guardando dall’alto in basso il suo cadavere, una donna di nome Botan, che si definisce una guida per il mondo degli spiriti, gli comunica la scioccante verità. Nessuno si aspettava che un delinquente come Yusuke morisse compiendo un atto di bontà, e per lui non c’era posto né in paradiso né all’inferno”.

Elaborando ulteriormente la fonte originale del manga, la sinossi continua: “Quindi, Yusuke ha la possibilità di essere rianimato e, dopo aver superato il processo, diventa un detective di Underworld. Da lì, Yusuke si intreccia in un mistero che avvolge l’umano, demoni e mondi degli spiriti. La spettacolare avventura di Yusuke diventerà ora una serie live action su Netflix.”

Quindi sembra che per ora la serie affronterà l’arco originale di Spirit Detective della serie originale.

Riportiamo inoltre la notizia più interessante, ovvero l’attore che interpreterà Yusuke. L’Aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di NetflixAnime. Di seguito ne riportiamo l’aggiornamento: