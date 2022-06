Yu degli Spettri: un nuovo logo per celebrare i suoi 30 anni

Ultimamente si sta parlando molto di Yoshihiro Togashi, celebre mangaka noto per Yu degli Spettri e Hunter x Hunter.

Di recente non si parla che del suo ritorno, tangibile in quanto il mangaka stesso facendo uso della sua pagina Twitter condivide i suoi lavori di Hunter x Hunter. Sta dimostrando di essere tornato al lavoro dopo il 2018, anche se Shueisha non ha pubblicato nulla di ufficiale.

Ora parleremo però di un altro suo manga famosissimo in Italia, ossia Yu degli Spettri.

Il manga celebra il suo 30° anniversario dalla sua serializzazione sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Proprio in occasione di una ricorrenza così importante, per celebrare questa occasione sono state realizzate alcune nuove illustrazioni speciali per la serie!

L’adattamento animato di Yu degli Spettri è ancora considerato una delle migliori uscite di anime d’azione di tutti i tempi. Infatti ancora oggi è tra i più apprezzati dai fan e si può dire che è invecchiato molto bene.

Ora riportiamo che per commemorare il trentesimo anniversario della serie animata è stato realizzato un nuovo logo. Infatti l’aggiornamento arriva dall’insider yuhaku_anime direttamente dalla sua pagina Twitter, che riportiamo di seguito:

Tutti coloro che vogliono recuperare la serie animata possono guardare l’adattamento su Crunchyroll sottotitolato in italiano.

Ricordiamo anche che il magazine Weekly Shonen Jump ha pubblicato Yu degli Spettri dal 1990 al 1994. La serie è composta da 175 capitoli raccolti in 19 tankōbon.

Di seguito ecco la sinossi del manga di Togashi:

Yusuke Urameshi è un 14enne teppista, privo di rispetto per adulti e insegnanti. Passa tutto il tempo a fare risse con studenti di scuole rivali o a perdere tempo in sala giochi. Proprio per questo, il giorno in cui Yusuke muore sacrificandosi per salvare la vita di un bambino che giocava incauto in mezzo alla strada, l’aldilà è in subbuglio perchè non sa che fare per quella situazione imprevista: non solo nessuno avrebbe immaginato il gesto altruista di Yusuke, ma il bambino sarebbe comunque sopravvissuto senza nemmeno un graffio. Come premio per il suo atto eroico, Yusuke ha una possibilità di tornare in vita, a patto di dimostrare di meritare una seconda occasione.