Hunter x Hunter: Togashi realizza capitoli in più per il ritorno del manga

Hunter x Hunter come tutti gli appassionati sanno è in circolazione da decenni. Per molti anni la serializzazione del manga di Togashi ha condotto un ritmo tutt’altro che costante.

Questo andamento è causato dai problemi di salute del mangaka, infatti non gli hanno permesso di lavorare come voleva e hanno costretto a interrompere spesso il lavoro ogni dieci capitoli.

Infatti era dal 2018 che Togashi non dava notizie sue, ma qualche giorno fa tutto è cambiato. Il fanbase è andato su di giri perché il magaka stesso ha annunciato il ritorno del manga direttamente sulla sua pagina Twitter. L’autenticità di questa è arrivata grazie al mangaka Murata.

Da quando Togashi ha annunciato con messaggi misteriosi il suo ritorno, non ha più smesso di rilasciare aggiornamenti con messaggi tutti molto simili tra di loro. Per ovvi motivi non ha mostrato nulla circa il suo lavoro, ma ha condiviso scatti su numeri agli angoli delle tavole.

Questi numeri verosimilmente si riferiscono al capitolo a cui lavora. Togashi visti i suoi problemi ogni volta che tornava a lavorare sul manga realizzava un numero di 10 capitoli per poi tornare in pausa.

Tuttavia probabilmente stavolta non sarà così in quanto, già recentemente abbiamo mostrato che a quanto pare stesse lavorando al capitolo 11.

E non finisce qui! Oggi riportiamo un altro aggiornamento proveniente sempre dalla sua pagina Twitter ufficiale in cui pare stia lavorando al capitolo 12!

Questa è una vera e propria sorpresa per i fan che non si aspettavano che il mangaka andasse oltre i 10 capitoli!

Questo non può che far piacere da un lato perché c’è più materiale da leggere, dall’altro questo implica che le sue condizioni sono migliori e che si mantengono costanti.

La rivista Shonen Jump al momento non ha rilasciato una parola sul ritorno della serie. I fan di sicuro sperano che Togashi riesca a rifinire questi capitoli entro la fine dell’anno. Lo stesso discorso vale anche per la serie animata, ma chiaramente dipende tutto dal manga.